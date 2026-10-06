Wolff Fuss wird von den "Ninja Warrior" -Kandidaten geneckt

Wolff Fuss hat sein Debüt bei Ninja Warrior Germany gefeiert – und musste sich dabei direkt einen kleinen Seitenhieb gefallen lassen. Zum Auftakt der elften Staffel auf RTL stand der Fußballkommentator erstmals als Moderator am Parcours und lieferte sich prompt ein humorvolles Wortgefecht mit Kandidat Elias Schmidt. Nachdem der Athlet die Hindernisse souverän gemeistert und den Buzzer erreicht hatte, fielen Wolff dessen kräftige Unterarme auf, die er anerkennend als "interessant" bezeichnete. "Ja, das sind Baumstämme", entgegnete Elias lachend. Der Moderator scherzte daraufhin, mit solchen Armen könne der Kandidat sicherlich auch beim Armwrestling antreten. Doch der konterte und fragte Wolff: "Haste trainiert?" Als dieser mit "Nein, nein" antwortete, folgte prompt Elias grinsendes Urteil: "Langweiler!" Abgesehen von diesem kleinen Spaß verlief der Einstand für Fuss allerdings herzlich. Paul Stöckel begrüßte den Neuzugang beispielsweise mit den Worten: "Schön, dich kennenzulernen."

Dass Wolff auf seine neue Aufgabe große Lust hat, machte er während seines ersten Abends deutlich. Die Leistungen der Athleten begleitete er mit reichlich Begeisterung und Kommentaren wie "Was für ein Kerl, was für 'ne Maschine!", "Ü-ber-ra-gend!" oder "Das ist ja abnormal!" Auch mit seinem Moderationskollegen Jan Köppen (43) harmonierte der Neuzugang von Beginn an. Dessen Schlagfertigkeit kommentierte Wolff anerkennend mit den Worten: "Du bist gefährlich mit deinem Humor." Auch sportlich hatte der Staffelauftakt einiges zu bieten: Insgesamt zwölf Athleten erreichten den Buzzer. Paul bezwang darüber hinaus die Mega-Wall und durfte sich über 5.000 Euro freuen. Jens Wolf schrieb derweil Geschichte, indem er als weltweit erster Teilnehmer das neue Hindernis "Stangen-Wanderung" meisterte. Im abschließenden Speed-Duell sicherte sich Lukas Homann nach einem Regelverstoß von Tim Wolf den Tagessieg. Bei den Frauen setzte sich Alina Tomann gegen Henriette Becker durch.

Neben Wolff gehört in der neuen Staffel auch Anna Fleischhauer erstmals zum Team von "Ninja Warrior Germany". Vom bisherigen Moderationstrio ist damit lediglich Jan weiterhin dabei. Frank "Buschi" Buschmann hatte die Sendung zuvor verlassen, während Laura Wontorra (37) ihren Abschied bereits einige Monate vor dem Start der neuen Staffel öffentlich gemacht hatte. Bei Let's Dance wurde sie damals von Jan mit der Nachricht überrascht. Zum Abschied erhielt Laura unter anderem eine überdimensionale Schraube vom Mount Midoriyama, eine CD mit den Startsignalen der Show sowie eine lebenslange Wildcard. Ihre bisherige Aufgabe als Field-Reporterin übernimmt nun Anna. Beim Staffelauftakt feierte auch sie ihren Einstand, der – abgesehen von einem etwas holprigen Spruch – weitgehend reibungslos verlief.

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Imago Wolff-Christoph Fuss bei der Gala zum Deutschen Fernsehpreis in Köln

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Anna Fleischhauer und Wolff Fuss

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ActionPress/Thomas Burg Frank Buschmann, Laura Wontorra und Jan Köppen für "Ninja Warrior Germany"