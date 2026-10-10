Moderator Jan Köppen testet den "Ninja Warrior"-Parcours

Normalerweise kommentiert er die Läufe der Kandidaten vom Moderatorenpult aus – jetzt hat Jan Köppen (43) den Speed-Parcours von Ninja Warrior Germany selbst in Angriff genommen. Gemeinsam mit RTL-Reporter Sebastian Klimpke stellte er sich vor laufender Kamera den Hindernissen, zunächst sogar in Form eines direkten Duells. Doch schon die allererste Hürde – ein halbhoher blauer Sprung – forderte beiden deutlich mehr ab als erwartet. Beim Hangeln, Klettern und Balancieren stießen die durchtrainierten Männer sowohl physisch als auch mental an ihre absoluten Grenzen. Weil der Parcours sich als brutal hart entpuppte, war das gegenseitige Duell ganz schnell vergessen: Anstatt gegeneinander zu kämpfen, griffen sie sich lieber unter die Arme – und nahmen es mit den offiziellen Showregeln nicht mehr ganz so genau. Vor allem die schmalen Balken und das abschließende Hangelnetz auf dem Weg zum Zeit-Buzzer wurden zur echten Herausforderung. Einer der beiden verletzte sich dabei, der andere kämpfte mit Höhenangst.

Dabei hatten Jan und Sebastian beim Warm-up noch gedacht, das Ding locker in der Tasche zu haben: Beide sind absolute Sportskanonen und achten penibel auf ihre Ernährung. Für die extremen Tücken des Parcours war das aber längst keine Garantie. Am vorletzten Hindernis ging es an die pure Substanz, als sich die beiden an winzigen Fingerkanten entlanghangeln mussten – eine Challenge, die der Moderator trocken mit einem kurzen, knackigen Urteil kommentierte. "Pervers", entfuhr es ihm laut RTL mit Blick auf die Balken. Als rettenden Strohhalm rief er seinem Partner ein lautes "Rübergreifen!" zu. Klar ist: Unter strengen Wettkampfbedingungen wäre das Duo zu diesem Zeitpunkt schon längst disqualifiziert gewesen. Doch dank ihres gemeinsamen, herrlich unkonventionellen Neustarts kämpften sie sich am Ende immerhin noch bis zum Hangelnetz vor.

Für Jan ist der Parcours eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive vertraut: Der Moderator führt durch die elfte Staffel von "Ninja Warrior Germany" und kommentiert dort die Versuche der Teilnehmer. An seiner Seite ist in dieser Staffel Fußballkommentator Wolff-Christoph Fuss im Einsatz. Die Sportmoderatorin Anna Fleischhauer (39) begleitet die Actionshow "Ninja Warrior Germany" als Fieldreporterin und führt Interviews mit den Athleten vor und nach ihren Läufen. Die zehn neuen Folgen werden freitags um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt und stehen bei RTL+ bereits eine Woche vorab zur Verfügung. Der Selbstversuch von Jan und Sebastian zeigt dabei, welche körperlichen Leistungen die Athleten der Show auch an jenen Hindernissen vollbringen, die auf den ersten Blick vergleichsweise harmlos aussehen.

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Imago Jan Köppen bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Anna Fleischhauer und Wolff Fuss

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Anna Fleischhauer und Wolff Fuss