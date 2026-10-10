Daher kennt man die neue "Ninja Warrior"-Moderatorin Anna

Wer bei Ninja Warrior Germany am Freitagabend plötzlich denkt, dieses Gesicht doch irgendwoher zu kennen, liegt damit nicht falsch. Anna Fleischhauer (39) ist seit Juli 2021 Teil des Moderatorenteams von "RTL Aktuell" und dürfte vielen RTL-Zuschauern daher bereits bekannt sein. Davor war sie allerdings an deutlich lauteren Orten unterwegs: Fünf Jahre lang reiste sie mit dem RTL-Team quer durch die Formel-1-Welt, besuchte insgesamt 22 Rennstrecken und berichtete direkt aus dem Fahrerlager, wie web.de berichtet. Dabei traf sie auf die ganz Großen des Motorsports und drehte Reportagen mit Lewis Hamilton (41), Fernando Alonso (45) und Kimi Räikkönen (46). Seit dem Start der elften Staffel am 2. Oktober ist sie nun um 20:15 Uhr in einer neuen Rolle zu sehen – als Field-Reporterin, die am Rand des Parcours mit den Athleten über ihre Läufe spricht.

Für ihre journalistische Laufbahn bringt Anna eine umfassende Ausbildung mit. In Bonn studierte sie Kommunikationswissenschaften und Psychologie und schloss ihr Studium mit dem Bachelor ab. Anschließend absolvierte sie ein Masterstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln. Von 2013 bis 2015 besuchte sie zudem die RTL Journalistenschule. Während dieser Zeit sammelte die Moderatorin unter anderem beim ZDF in London und beim WDR in Bonn praktische Erfahrungen. Auch später beschränkte sich ihre Arbeit nicht auf den Motorsport: Zwischen 2017 und 2021 moderierte Anna die "Lokalzeit Ruhr" im WDR. Für "Hirschhausens Sprechstunde" war sie außerdem als Reporterin unterwegs und sprach mit Menschen, die offen über ihre Krankheiten berichteten.

Bei "Ninja Warrior Germany" steht Anna gemeinsam mit Jan Köppen (43) und Wolff-Christoph Fuss vor der Kamera. Während Jan und Wolff-Christoph das Geschehen am Parcours kommentieren, empfängt sie die Teilnehmer vor und nach ihren Läufen. Dabei fängt die Journalistin die persönlichen Eindrücke rund um den Kampf gegen die Hindernisse ein. Die elfte Staffel der Actionshow umfasst zehn neue Folgen und läuft weiterhin freitagabends um 20:15 Uhr bei RTL. Privat hat Anna ebenfalls ereignisreiche Monate hinter sich: Im Juli verabschiedete sie sich bei "RTL Aktuell" in die Babypause, nachdem sie zum zweiten Mal Mutter geworden war. Ihr erster Sohn kam bereits im Winter 2022 zur Welt. Dass Anna trotz ihrer aktuellen Auszeit in den neuen Folgen von "Ninja Warrior Germany" zu sehen ist, liegt am Produktionszeitpunkt: Die komplette Staffel wurde bereits im Mai aufgezeichnet – und damit noch vor ihrem Abschied aus dem Nachrichtenteam.

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Imago Anna Fleischhauer, Moderatorin

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Anna Fleischhauer und Wolff Fuss

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Anna Fleischhauer und Wolff Fuss

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