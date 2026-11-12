RTL zieht "Ninja Warrior"-Halbfinale überraschend vor

Fans von Ninja Warrior Germany müssen sich auf eine Programmänderung einstellen. RTL zeigt das erste Halbfinale der elften Staffel ausnahmsweise bereits heute, Donnerstag, um 20:15 Uhr. Üblicherweise läuft die Show freitags, die siebte Folge wird also einen Tag früher als gewohnt ausgestrahlt. Wer wie üblich erst am Freitagabend einschaltet, verpasst, welche der verbliebenen Athleten es ins Finale schaffen. Der Grund für die kurzfristig wirkende Programmänderung ist Fußball: Am Freitag überträgt RTL zur besten Sendezeit das Nations-League-Auswärtsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien live im Free-TV. Der Sender hat das Halbfinale um einen Tag vorgezogen, damit die Staffel anschließend wie geplant fortgesetzt werden kann.

Nach dieser Ausnahme kehrt die Show auf ihren gewohnten Sendeplatz zurück. Das zweite Halbfinale läuft dann am Freitag, dem 20. November, wie gewohnt um 20:15 Uhr. Anschließend stehen die Finalshows an: Der erste Teil wird am 27. November ausgestrahlt, der zweite folgt am 4. Dezember. Beide laufen ebenfalls freitags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann auf RTL+ ausweichen. Auf der Streamingplattform sind die einzelnen Folgen jeweils bereits eine Woche vor dem Fernsehtermin verfügbar. Das Länderspiel, das für die Programmverschiebung verantwortlich ist, findet am fünften Spieltag der Nations-League-Gruppenphase statt. Gespielt wird im Stadion Rajko Mitić in Belgrad. Für die DFB-Elf ist es das letzte Auswärtsspiel, bevor die Ligaphase endet.

In der aktuellen Staffel müssen die Zuschauer auf zwei bekannte Gesichter verzichten. René Casselly (30) und Moritz Hans (30) zählen zu den erfahrensten und erfolgreichsten Athleten der Show, treten im Kölner Parcours diesmal jedoch nicht an. Für Moritz ist das eine Premiere: Seit der ersten Staffel im Jahr 2016 war der Sportler jedes Jahr dabei. Nun legt er erstmals eine Pause ein, da er bereits seit längerer Zeit unter Beschwerden an der linken Schulter leidet. Der Athlet möchte seinem Körper nun Ruhe geben und ihn wieder aufbauen. Außerdem will er sich in dieser Zeit stärker auf das Klettern konzentrieren. Ganz abgeschlossen hat er mit der Show allerdings nicht: Moritz plant, 2027 wieder bei "Ninja Warrior Germany" an den Start zu gehen.

Anzeige Anzeige

Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige