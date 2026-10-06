War sie wirklich schwanger? Promi-BB-Gia konfrontiert Kim

Bei Promi Big Brother spricht Georgina Stumpf ein Thema an, das die übrigen Bewohner bislang offenbar gemieden haben. Beim gemütlichen Beisammensein im Garten konfrontiert die Influencerin ihre Mitbewohnerin Kim Virginia Grey (31) und stellt ihr, wie im Livestream zu sehen ist, ganz direkt die Frage: "Warst du wirklich schwanger?" Hintergrund ist Kims umstrittene Vergangenheit. Im Netz halten sich bis heute Zweifel daran, dass die Realitybekanntheit tatsächlich schwanger gewesen und von einer Fehlgeburt betroffen gewesen sei. Genau diese Zweifel greift Georgina nun vor laufenden Kameras auf und spricht damit einen Punkt an, der offenbar auch viele Zuschauer seit Längerem beschäftigt. Eine eindeutige Antwort erhält sie jedoch nicht – stattdessen bleibt Kim auffallend zurückhaltend.

Auf Georginas Frage geht Kim nicht direkt ein und entgegnet im Livestream lediglich grinsend: "Da sag ich immer: 'Haste Recht'". Auch als Gia noch einmal nachfragt, bleibt ihre Mitbewohnerin bei dieser Aussage und nimmt zu dem Vorwurf inhaltlich nicht Stellung. Schließlich beendet eine weitere Person die Situation mit den Worten: "Das Thema ist zu intim." Im Netz sorgt der Umgang mit der Frage unterdessen für Kritik. Realitystar Chiara Antonella (29) zeigt sich in ihrer Instagram-Story sichtlich verärgert: "Sag mal, geht es eigentlich noch? Wieso stellt da keiner die richtigen Fragen? Wieso sind alle so nett? Die Frau hat alle angelogen und die schlimmsten Sachen vorgetäuscht und keiner sagt was??! Das Thema IST INTIM JA, aber man konnte ja darüber 1.000 Storys machen und die halbe Welt daran teilhaben lassen. Das war dann ja auch nicht intim."

Kim und ihr Ehemann Nikola Grey (30) sorgten schon für Gesprächsstoff, bevor sie überhaupt richtig im Container angekommen waren. Bereits ein kurzer Einspieler der beiden in der Arena vor Livepublikum löste im Netz Spott und Kritik aus. Vor allem ihre Outfits wurden zum Aufreger: Nikola trug ein dunkles Shirt mit der Aufschrift "I love my hot girlfriend". Kim setzte auf einen Glamour-Auftritt mit goldener Krone und einem goldenen XXL-Fächer. Auf X brachte ein Nutzer seine Abneigung drastisch auf den Punkt: "Instant Brechreiz!" Doch es blieb nicht bei Mode-Kommentaren. Auch als Paar gerieten Kim und Nikola in die Schusslinie. "Solche vollidiotischen Vollversager wie dieses Couple machen mir mein schönes Format kaputt", schimpfte ein Zuschauer. Ein anderer wetterte: "Sag mal, was labern die? Wie werden Kimola denn vorgestellt? Das ist echt unterirdisch, die Leute für dumm zu verkaufen."

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Joyn Collage: Georgina Stumpf und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, TV-Bekanntheiten

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Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner