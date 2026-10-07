Christina, Vanessa und Co.: Fans reagieren auf Promihof-Cast

Die zweite Staffel von Der Promihof steht in den Startlöchern – und schon die Bekanntgabe des Casts kommt bei den Zuschauern bestens an. Ab dem 29. Oktober 2026 ziehen insgesamt 22 Promis und Realityneulinge auf einen Bauernhof in Polen. Zu den Kandidaten zählen unter anderem Christina Dimitriou (34), Vanessa Nwattu (26), Matthias Mangiapane (43), Kate Merlan (39), Tara Tabitha (33), Jennifer Iglesias (28) und Kevin Njie (30). Vor allem das Wiedersehen von Christina und Vanessa sorgt aufgrund ihrer gemeinsamen Vorgeschichte schon jetzt für Gesprächsstoff. Unter der Castverkündung auf Instagram zeigen sich die Fans entsprechend begeistert: "Christina und Vanessa – diese Konstellation. Die Produktion will den Hof brennen sehen", kommentiert ein Nutzer. Auch die übrigen Reaktionen fallen überwiegend euphorisch aus. "Wilder Cast", "Das wird grandios" und "Was für ein krasser Cast" heißt es unter anderem auf Instagram. Die Mischung aus bekannten Realitystars und neuen Gesichtern scheint bei den Fans des Formats damit gut anzukommen.

Dass Christina und Vanessa ausgerechnet gemeinsam in einem Format landen, ist angesichts ihrer Vergangenheit besonders brisant. Vanessa nahm einst als Verführerin an Temptation Island VIP teil und kam dort mit Aleksandar Petrovic (35) zusammen – der zu diesem Zeitpunkt mit Christina liiert war. In der RTLzwei-Show treffen die beiden Frauen nun erstmals wieder aufeinander. Doch neben möglichen zwischenmenschlichen Spannungen wartet auf die Kandidaten vor allem jede Menge Arbeit: Sie müssen sich um die Ställe und ihre tierischen Mitbewohner kümmern und in verschiedenen Challenges antreten. Wer sich nicht an die Regeln hält oder bei der Hofarbeit Fehler macht, riskiert dabei Abzüge vom Jackpot, der bis zu 100.000 Euro beträgt. In den Challenges können sich die Teilnehmer wiederum Vorteile im Kampf um den Titel Hofkönig oder Hofkönigin erspielen. Los geht es am 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLzwei. Auf RTL+ stehen die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zum Abruf bereit.

Anders als allein kämpfen die 22 Teilnehmer in diesem Jahr in insgesamt elf Zweierteams um den Sieg. Besonders pikant: Christina bildet ausgerechnet mit Vanessa ein Duo. Kevin tritt gemeinsam mit Podcast-Moderatorin Suki Tegan an. Julia Römmelt (32) bekommt René Dost (57) an ihre Seite gestellt, während Marc-Robin Wenz zusammen mit dem ehemaligen FC-Bayern-Spieler Christian Lell (42) auf den Hof zieht. Jasmin Sainabou Jaegers (28) und Tara Tabitha bilden ebenfalls ein Team. Für ein kleines Rätsel sorgt dagegen Kate: Die Reality-TV-Bekanntheit zieht gemeinsam mit einem Teddybären auf den Hof. Wer sich tatsächlich hinter ihrem bislang lediglich als "Teddy" angekündigten Teampartner verbirgt, soll vorerst geheim bleiben.

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Collage: Instagram / vanessa.nwa, Instagram / christinadimitriou_official Collage: Vanessa Nwattu und Christina Dimitriou

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TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

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Imago Kate Merlan bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen, Februar 2026