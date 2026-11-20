In der neunten Folge von Der Promihof wird es zwischen Fabian Hesdahl (29) und Jasmin Sainabou Jaegers (28) intim. Der Realitystar und das Model liegen gemeinsam im Bett im Kissenzimmer und kommen sich vor laufenden Kameras näher. Jasmin zögert nicht lange und ergreift die Initiative. Die beiden suchen unter der Bettdecke körperliche Nähe, und plötzlich verschwindet Jasmins Kopf unter der Bettdecke. Auch anschließend bleibt es zwischen ihnen vertraut. Die Kameras begleiten die Annäherung, ohne alle Einzelheiten zu zeigen. Damit stehen in dieser Folge neben dem Geschehen in der Gruppe auch persönliche Momente zwischen Fabian und Jasmin im Mittelpunkt.

Fabian hat gegen die Annäherung seiner Mitstreiterin offenbar nichts einzuwenden. In der Sendung kommentiert er ihr offensives Vorgehen direkt: "Die Jasmin geht ja bei mir auf Attacke, und ich lasse es zu." Mit diesen Worten beschreibt er, dass die Initiative vor allem von Jasmin ausgeht und er sich darauf einlässt. Auf Abstand geht er in den gezeigten Szenen nicht. Die körperliche Nähe zu dem Model scheint ihm zu gefallen. Seine Aussage gibt damit einen Einblick, wie er die gemeinsame Zeit im Kissenzimmer erlebt. Was die Begegnung für ihre weitere Verbindung bedeutet, lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten. Zunächst genießen die beiden ihre Nähe auf dem Hof.

Auch Jasmin äußert sich in der Show zu ihrer Verbindung mit Fabian. Dabei macht sie deutlich, dass seine Anwesenheit ihr persönlich guttut. "Ich fühle mich auf jeden Fall entspannt und merke, dass es mir guttut, dass Fabi hier ist", erklärt das Model bei "Der Promihof". In seiner Gesellschaft fühlt sie sich nach eigenen Worten wohl und entspannt. Ihre Aussage liefert damit einen persönlichen Hintergrund für die Annäherung im Kissenzimmer. Jasmin verbindet die gemeinsame Zeit offenbar mit einem guten Gefühl und schätzt es, Fabian an ihrer Seite zu haben. Ob aus ihrer Verbindung mehr entsteht und wie die beiden in den kommenden Folgen miteinander umgehen, bleibt abzuwarten. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Fabian Hesdahl und Jasmin Sainabou Jaegers beim "Promihof" 2026

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RTLZWEI Fabian Hesdahl im Kissenbett beim "Der Promihof" 2026

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