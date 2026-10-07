Ex-Manager soll Zweifel an Kim Virginias Ehe haben

Ist die in Las Vegas geschlossene Ehe von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) rechtlich überhaupt gültig? Genau diese Frage soll der frühere Manager der Realitystars in einem kostenpflichtigen Video aufgeworfen haben. Influencer Sanijel Jakimovski hat sich die Ausführungen nach eigener Aussage angesehen und gibt die mutmaßlichen Inhalte in einem YouTube-Video grob wieder. Seiner Schilderung zufolge habe der Ex-Manager nie offizielle Dokumente gesehen, die die Eheschließung bestätigen. Auch der gemeinsame Nachname Grey sei offenbar nicht in den Ausweisen von Kim Virginia und Nikola eingetragen. Das habe bei geschäftlichen Angelegenheiten für Schwierigkeiten gesorgt: Verträge habe der Manager laut Sanijel nicht auf die von den beiden verwendeten Namen ausstellen können.

Sanijel fasst die Aussagen in seinem YouTube-Video so zusammen: "Er sagt so: In Las Vegas geheiratet, okay, aber er hat nie Papiere gesehen, dass das rechtmäßig sei. Er kann auch keine Verträge für sie machen mit dem Namen, den sie angeben, also Grey." Doch damit nicht genug: Das Statement soll auch Einblicke in das Innenleben der Beziehung liefern. Demnach habe Kim Virginia nach einem heftigen Streit mit Nikola über einen Zusatzvertrag nachgedacht, der sie im Fall einer Trennung finanziell absichern sollte. Laut Sanijel soll darin festgehalten worden sein, dass ihr Partner bei einem Liebes-Aus weder eine größere Geldsumme noch eine Immobilie von ihr erhalten würde. "Sie wollte sich schützen mit einem Zusatzvertrag von Nikola, wenn er geht", erklärt der Influencer in seinem Video. Zusätzlich behauptet er, die Beauty soll Nikola rund 250.000 Euro geliehen haben.

Veröffentlicht wurde das Statement hinter einer Bezahlschranke von 5,99 Euro. Neben den Schilderungen zur Ehe sollen darin auch private Chatverläufe und weitere persönliche Details enthalten sein. Sanijel bezeichnet dieses Vorgehen als unprofessionell und macht in seinem Video deutlich, was er davon hält. Die vollständigen Inhalte will der Ex-Manager nach Darstellung des Influencers offenbar nicht kostenlos öffentlich machen. In dem Statement soll zudem Kim Virginias berüchtigte Liste, die in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen gesorgt hat, angesprochen werden. Angeblich plante die Reality-TV-Bekanntheit, kostenpflichtige Videos über die darauf genannten Personen zu veröffentlichen. Umgesetzt habe sie die Idee am Ende jedoch nicht – demnach wollte sie den Betroffenen keine zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Alle genannten Details stammen dabei ausschließlich aus Sanijels Zusammenfassung der Aussagen des früheren Managers.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

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Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

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