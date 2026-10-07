Fans sauer über 5,99-Paywall bei Kim Virginias Ex-Management

Lange wurde das angekündigte Statement mit Spannung erwartet, nun ist die Abrechnung über Kim Virginia Grey (31) tatsächlich online: Ihr ehemaliges Management MEBA Stars veröffentlichte vor wenigen Stunden auf der eigens dafür eingerichteten Seite Mebasabrechnung.de ein Video über seine frühere Klientin. Zuvor hatte die Agentur auf Instagram mit deutlichen Worten für den großen Knall geworben: "Das Management packt aus. MEBA STARS RECHNET AB. Wir sagen das Ungesagte. Die ganze Wahrheit. Nichts anderes." Wer sich die 28 Minuten und 48 Sekunden lange Abrechnung ansehen möchte, muss allerdings zunächst das Portemonnaie zücken. Erst nach einer Zahlung von 5,99 Euro wird das Material auf der Seite freigeschaltet – und das sorgt für reichlich Diskussionen im Netz. Unter einem Instagram-Clip von Matteogehtimmer sowie unter einem YouTube-Video von Sanijel Jakimovski zu dem Thema lassen zahlreiche Nutzer ihrem Unmut freien Lauf.

Die Kritik richtet sich dabei längst nicht ausschließlich gegen den Preis. Viele User hinterfragen zugleich die Professionalität und die Beweggründe des ehemaligen Managements. "Meba hatte Kimola vier Jahre als Talent ... Hate ist denen egal, solange die Kohle stimmt", schreibt ein Nutzer unter dem Beitrag von Matteogehtimmer. Auch andere Kommentare fallen wenig schmeichelhaft aus: "Unglaublich, das ist so frech, ohne Worte", "Wie unprofessionell kann man sein?" und "Bodenlos." Zudem erhebt ein Nutzer den Vorwurf, dass kritische Reaktionen gelöscht würden: "Das ist so lächerlich. Und dann löschen die unsere Kommentare, weil die mit Kritik nicht klarkommen." Auch unter Sanijel Jakimovskis Video kommt das kostenpflichtige Angebot nicht gut an. "Sehe es null ein, denen Geld zu geben. Finde es auch für ein Management so unprofessionell", heißt es dort. Ein weiterer Zuschauer bezeichnet das Vorgehen als "Völlig unseriöses Verhalten vom Management."

Dem kostenpflichtigen Statement war ein öffentlich ausgetragener Konflikt zwischen Kim und ihrer Agentur vorausgegangen, der kurz nach ihrem Einzug bei Promi Big Brother besondere Aufmerksamkeit bekam. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) zog die Reality-TV-Bekanntheit in die Sat.1-Show ein und sprach dort im Livestream offen über den Streit. Bereits vor ihrem Einzug soll die Auseinandersetzung Kim stark zugesetzt haben: Ihren eigenen Angaben zufolge kam sie weinend bei der Show an und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Auch während ihres Aufenthalts in der TV-Unterkunft beschäftigte sie der Konflikt weiterhin. Die Realitybekanntheit machte sich demnach große Sorgen, nach ihrem Auszug mit gleich mehreren Anzeigen konfrontiert zu werden. Von den Entwicklungen außerhalb der Show bekommt die 31-Jährige aktuell nichts mit, da sie während ihrer Teilnahme von der Außenwelt abgeschirmt ist.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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