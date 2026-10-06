Kim Virginia Grey packt über Zoff mit ihrem Management aus

Kaum eingezogen, schon sorgen die ersten Schlagzeilen für Aufsehen: Kim Virginia Grey (31) spricht bei Promi Big Brother offen über massiven Ärger mit ihrem Management. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola (30) ist die Reality-TV-Bekanntheit in die TV-Unterkunft eingezogen und machte ihrem Frust kurz nach der Ankunft im Garten Luft. Wie im Livestream der Sendung zu sehen ist, hatte der Streit Kim bereits vor ihrem Einzug stark belastet. Die Rede ist von einem regelrechten Nervenzusammenbruch – sogar weinend soll sie bei der Show angekommen sein. Doch damit nicht genug: Kim beschäftigt offenbar auch die Frage, was nach ihrer Zeit vor den Kameras auf sie zukommen könnte. Sie befürchtet, nach ihrem Aufenthalt mit einer ganzen Reihe von Anzeigen konfrontiert zu werden.

Ihren Mitbewohnern schildert Kim die Situation ungefiltert. "Mein Manager wurde auseinandergenommen, habe ich gehört. Jetzt ist es so, dass wir Streit haben. Ich hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch, ich bin hier schon weinend angekommen. Wir hatten so einen Stress", erzählte sie bei "Promi Big Brother". Und weiter: "Jetzt muss ich gucken, vielleicht komme ich hier raus und habe 50 Anzeigen..." XXL-Gastronom René "Redo" Dost (57) zeigt sich im Garten sichtlich überrascht und hakt nach: "Ach wirklich?" Kim lässt anschließend durchblicken, wie sehr sie die Situation beschäftigt. "Ich könnt's mir nicht schlimmer vorstellen", betont sie. Worum es in dem Konflikt mit ihrem Management genau geht und weshalb möglicherweise mehrere Anzeigen im Raum stehen, erklärte sie in der Runde allerdings nicht. Auch die Mitteilung zur Sendung liefert dazu keine weiteren Details.

Kim und Nikola nehmen in diesem Jahr als verheiratetes Reality-TV-Paar an dem Format teil. Schon ihre Ankündigung als Teil des Casts löste vor dem Staffelstart zahlreiche Reaktionen aus. In den sozialen Medien schlug den beiden dabei einiges an Gegenwind entgegen. Einige Fans kündigten damals an, die Staffel wegen des Paares gar nicht erst einschalten zu wollen oder in diesem Jahr erstmals auf die Sendung zu verzichten. Nun sorgt ausgerechnet Kim direkt nach dem gemeinsamen Einzug für eines der ersten großen Gesprächsthemen – und gewährt ihren Mitbewohnern einen sehr persönlichen Einblick in die turbulenten Stunden vor ihrer Ankunft. Damit holt die Influencerin einen Konflikt, der sich außerhalb der TV-Unterkunft abspielt, direkt in die Show hinein. Was sich in der Zwischenzeit vor den Türen des Containers tut, bekommen die Bewohner bekanntlich nicht mit. "Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf

Joyn

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026