Kranke Mette-Marit kehrt vor nächstem Sommer nicht zurück

Königin Mette-Marit (53) wird ihre royalen Pflichten vorerst nicht wieder aufnehmen. Wie Ekstra Bladet unter Berufung auf eine Pressemitteilung des norwegischen Königshauses berichtet, bleiben sämtliche offiziellen Termine von ihr mindestens bis zum Sommer 2027 gestrichen. Grund ist ihre anhaltende Rehabilitation: Am 17. Juni 2026 hatte sich Mette-Marit aufgrund ihrer Lungenfibrose einer Lungentransplantation unterzogen. Nach dem schweren Eingriff benötigt sie weiterhin Zeit zur Genesung. "Ihre Majestät die Königin befindet sich nach ihrer Lungentransplantation weiterhin in Rehabilitation und wird zunächst bis zum nächsten Sommer kein offizielles Programm haben", wird aus der Mitteilung des Hofes zitiert. Während ihrer Auszeit werden ihre Aufgaben innerhalb der Königsfamilie von ihrem Ehemann, König Haakon VIII. (53), Königin Sonja (89) und Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) übernommen. Wegen der verlängerten Reha muss auch der erste offizielle Termin der Königin nach ihrer Transplantation, der zwischenzeitlich angekündigt worden war, entfallen.

Die Neuordnung des royalen Programms wird kurz vor dem Ende der offiziellen Trauerzeit für König Harald V. (†89) bekannt. Der Monarch war am 28. August gestorben, die Trauerzeit dauert noch bis einschließlich 9. Oktober an. In der kommenden Zeit möchte Haakon bei thematisch ausgerichteten Besuchen die Schwerpunkte Demokratie, Verteidigung und Inklusion setzen. Größere offizielle Reisen und Staatsbesuche sind für den König hingegen im Herbst und Winter nicht vorgesehen. Nach dem Thronwechsel müssen zunächst interne Abläufe und Aufgaben geregelt werden. Königin Sonja bleibt trotz des familiären Verlustes im Einsatz und wird weiterhin offizielle Termine als Vertreterin des Königshauses wahrnehmen. Ingrid Alexandra kehrt unterdessen für die Aufnahme ihres Studiums nach Australien zurück. Ihre neue Stellung als Kronprinzessin verbindet sie damit vorerst mit ihrem Ausbildungsweg im Ausland.

Mette-Marits Genesung verlief seit der Transplantation nicht ohne Rückschläge. Rund um Haralds Tod musste sie wegen Komplikationen erneut im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Vereidigung ihres Ehemannes fehlte sie deshalb und wurde stattdessen medizinisch überwacht. Eine Woche später beteiligte sich die Königin nur eingeschränkt an der Trauerprozession für Harald. Gemeinsam mit Sonja verfolgte sie den Trauerzug aus einem Fahrzeug, während die übrigen Familienmitglieder dem Sarg zu Fuß folgten. Mette-Marit ist seit 2001 mit Haakon verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ihre Lungenfibrose war im Jahr 2018 öffentlich gemacht worden, seitdem musste sie ihr Programm immer wieder an ihren Gesundheitszustand anpassen. Mit dem Tod Haralds und dem Thronwechsel im Sommer war sie von der Kronprinzessin zur Königin von Norwegen geworden – ein Amt, das sie nun zunächst ohne öffentliche Termine ausübt.

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo