Ex-Frau, Showsieg und Promi-BB: Daher kennt man Nikola Grey

Auch er ist Teil von Promi Big Brother: Nikola Grey (30), der früher unter dem Namen Nikola Glumac bekannt war, kam am 12. Januar 1996 in Serbiens Hauptstadt Belgrad zur Welt. Später zog er als Teenager nach Deutschland. Zunächst arbeitete der Influencer als Model, aber so richtig bekannt wurde der heute 30-Jährige erst durch seine Reality-TV-Auftritte. Promiflash blickt auf seinen Werdegang und sein Leben zurück. Seinen ersten Showauftritt hatte er an der Seite seiner damaligen Ehefrau Gloria Schwesinger (34). Danach ging es Schlag auf Schlag: Formate wie Temptation Island und Prominent getrennt machten ihn einem größeren Publikum bekannt. Bei Letzterem holte er sich 2023 ausgerechnet gemeinsam mit seiner Ex-Frau den Sieg.

Zwischen Showsieg und Containereinzug sammelte Nikola fleißig weitere TV-Stationen: Are You The One – Reality Stars in Love, The 50 und schließlich Promis unter Palmen stehen in seiner Vita. In dieser Show kreuzten sich Nikolas Wege mit Kim Virginia Grey (31). Nach den Dreharbeiten wurde aus dem Kennenlernen mehr – und Nikola machte Nägel mit Köpfen. Er zog für seine Partnerin nach Dubai und ließ sich ihren Namen unter das Auge tätowieren. Danach folgte eine durchaus turbulente Phase mit Verlobung und Trennung, ehe die beiden im Oktober 2025 ganz spontan in Las Vegas heirateten. Seitdem tragen beide den Nachnamen Grey – und treten auch öffentlich als Ehepaar auf. 2025 erwarteten Nikola und Kim außerdem eine Tochter, die sie nach eigenen Angaben aber vor der Geburt verloren.

Übersehen kann man Nikola kaum: Der Realitystar ist knapp zwei Meter groß. Auch optisch hat er im Laufe der Jahre eine deutliche Verwandlung hingelegt. Er brachte früher rund 150 Kilogramm auf die Waage und nahm durch konsequentes Training etwa 65 Kilogramm ab. Heute prägen ein muskulöser Körper und zahlreiche Tattoos sein Erscheinungsbild. Auch sein Gesicht weist einige Tätowierungen auf. Fernab der Fernsehbildschirme ist Nikola als Influencer, Content Creator und Videograf tätig. In Dubai produziert er unter anderem Aufnahmen aus dem Bereich Luxusimmobilien. Mit Kim hat er zudem eine eigene Firma gegründet. Mit "Promi Big Brother" bestreiten die beiden nun ihr erstes gemeinsames Reality-TV-Format als verheiratetes Paar.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Instagram / gloria.glumac Nikola Glumac und Gloria Schwesinger, 2020

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner