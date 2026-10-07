"Love Island VIP": Eva spricht erneut über Serkan-Skandal

Bei Love Island VIP holt Evanthia Benetatou (34) ihre Vergangenheit wieder ein. Nach der Paarungszeremonie sucht die Reality-TV-Bekanntheit das Gespräch mit Mitkandidat Tim Kühnel (29), der sie und ihren Couple-Partner Jannik Kontalis (30) zuvor als "Fremdgeher" bezeichnet hatte. Diesen Vorwurf will Eva nicht auf sich sitzen lassen und stellt in der Kuppelshow klar: "Der Tim hat halt Jannik und mir Betrügen vorgeworfen. Allerdings habe ich niemanden als Single-Frau betrogen." Mit seinem Vorwurf nimmt Tim offenbar Bezug auf Evas früheren sexuellen Kontakt zu Serkan Yavuz (33), der mit ihr seine damalige Ehefrau Samira Yavuz (32) betrogen hat. Im Gespräch betont sie, dass sie ihr damaliges Verhalten keineswegs gutheiße. "Nein, also das ist ja wohl klar, dass das alles nicht cool war. Weißt du, wie ich meine? Das ist total scheiße", erklärt sie.

Im Gespräch mit Eva erklärt Tim auch, warum ihn das Thema Untreue so sehr beschäftigt. Seine Eltern hätten sich getrennt, nachdem sein Vater seine Mutter betrogen habe. Deshalb könne er nicht nachvollziehen, wenn jemand fremdgehe oder sich wissentlich auf eine Person einlasse, die bereits eine Familie habe. Wie sehr Eva der Skandal belastet hat, erzählt sie nun bei "Love Island VIP": "Ja, das ist ein Thema, das ich in der Vergangenheit auch gerne lassen wollen würde, weil das einfach mich so sehr belastet hat und fertig gemacht hat, dass ich da echt lange gebraucht hab, um auch das so irgendwann mal zu verarbeiten." Auf Tims Frage, ob sie ihre Sicht öffentlich klargestellt habe, antwortet sie: "Ja, aber die Menschen hören meistens nur das, was sie hören wollen." Auch im Einzelinterview distanziert sie sich noch einmal von der damaligen Situation: "Dieses Thema ist natürlich ziemlich groß gewesen in der Vergangenheit und das ist keine coole Nummer." Das offene Gespräch scheint bei Tim Eindruck zu hinterlassen: Im Einzelinterview erklärt er anschließend, dass er nun ein anderes Bild von Eva habe.

Der Seitensprung führte schon zuvor zu unangenehmen Begegnungen. Im Dschungelcamp traf Eva auf Samira – also auf jene Frau, die Serkan damals betrogen hatte. Dort wurde die Affäre prompt wieder zum Thema. Die Mutter eines Kindes betonte dabei mehrfach, dass sie nicht allein auf den Vorfall mit Serkan reduziert werden wolle. Ihre ehemalige beste Freundin Walentina Doronina (26) äußerte im Bild-Format "Buschfunk!" hingegen einen anderen Verdacht: Eva nutze die öffentlich gewordene Affäre gezielt, um wieder ins Gespräch zu kommen. Bei "Love Island VIP" stellt Eva dagegen vor allem die persönliche Belastung in den Mittelpunkt, die der Skandal für sie über einen langen Zeitraum mit sich gebracht habe. Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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Imago, Imago Serkan Yavuz und Eva Benetatou

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RTLZWEI Tim Kühnel und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"

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Imago Walentina Doronina beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen