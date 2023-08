Für GZSZ-Lars Pape war seine Frau Liebe auf den ersten Blick

Lars Pape spricht von Schicksal! Bei GZSZ spielt er seit einiger Zeit die Rolle des Fliesenlegers Michi Bode, der anfangs mit einem Techtelmechtel mit Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 47) für Aufsehen gesorgt hatte. Privat geht es bei dem Schauspieler allerdings weniger turbulent zu. Seine große Liebe hat er bereits gefunden. Wenn er an die Anfangszeit mit seiner Frau zurückdenkt, spricht Lars von der großen Liebe.

"Ich kenne dieses verrückte 'Liebe auf den ersten Blick'-Ding. Auch wenn sich das jetzt, im Nachhinein, leicht sagen lässt: Aber in meine Frau habe ich mich tatsächlich sofort verliebt", erinnert sich der Seriendarsteller im Interview mit RTL. Der 52-Jährige hat dabei eine ganz bestimmte Situation im Kopf: "Ich werde den Moment nie vergessen, wo sie mir bei unserem allerersten Date in ihrem damaligen Treppenhaus die Türe geöffnet hat." Er habe sofort gewusst: "Sie ist es." Dieses Gefühl sollte sich bewahrheiten.

Was Lars privat schon hinter sich hat, steht seiner Rolle Michi eventuell noch bevor: Er könnte sich in den nächsten Wochen für einige Zeit in die Flitterwochen verabschieden. Michi ist nämlich drauf und dran, Nägel mit Köpfen zu machen und seine Freundin Nicole (Laura Lippmann) zu heiraten.

TVNOW / Rolf Baumgartner Michi (Lars Pape) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Instagram / lars.pape Lars Pape im November 2022

TVNOW Lars Pape als Michi in einer GZSZ-Szene

Wie findet ihr es, dass Lars so von seiner Frau schwärmt?



