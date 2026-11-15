Iris Mareike Steen wird Mama und spricht offen über Ängste

Iris Mareike Steen (35) steht vor einem ganz neuen Kapitel in ihrem Leben: Die "GZSZ"-Darstellerin und Sängerin erwartet ein Baby. Im Interview mit RTL spricht sie jetzt offen darüber, welche Sorgen sie als werdende Mutter umtreiben. Anlass für das Gespräch ist ihre neue Single "Manchmal hab ich auch Angst". Darin verarbeitet die gebürtige Hamburgerin eigene Erfahrungen mit Angst und Überforderung. Es geht auch um Phasen, in denen sie das Gefühl hatte, nur noch funktionieren zu müssen. Vor allem die Frage, in welcher Welt ihre Kinder eines Tages aufwachsen werden, beschäftigt sie sehr. In ihrem Lied stellt die Schauspielerin diesen Sorgen jedoch bewusst eine positive Botschaft gegenüber: Hoffnung und die Zuversicht, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. "Und manchmal hilft es, einfach zu wissen, dass man nicht allein ist – sowohl mit der Angst als auch mit der Hoffnung", erklärt sie die Kernaussage des Songs.

Seit ihrer Schwangerschaft berührt Iris vor allem eine Textzeile besonders, in der es um die Ungewissheit der Zukunft geht. Ihr ist durchaus bewusst, dass manche Menschen es angesichts der aktuellen Weltlage für unverantwortlich halten, Kinder zu bekommen. Davon möchte sich die Musikerin jedoch nicht verunsichern lassen. Schließlich habe die Geschichte immer wieder gezeigt, dass auf schwierige Zeiten auch wieder bessere folgen können. Genau diese Zuversicht möchte sie an ihr Kind weitergeben: "Vielmehr möchte ich meinem Kind mit auf den Weg geben, dass es die Möglichkeit hat, Dinge anders zu machen. Dinge besser zu machen." Auch beruflich wird sich für die Schauspielerin einiges ändern, wie RTL berichtet. Zwischen Familie, ihrer Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und der Musik will sie ihre Prioritäten neu sortieren. Künftig möchte sie nicht mehr so viele Aufgaben gleichzeitig stemmen.

Iris versucht bereits jetzt, mehr Ruhe und Ausgeglichenheit in ihr Leben zu bringen. Statt überall gleichzeitig funktionieren und allen Ansprüchen gerecht werden zu wollen, setzt sie mittlerweile bewusst andere Prioritäten. Das verschafft ihr im Alltag mehr Leichtigkeit – eine Einstellung, die sie später auch an ihr Kind weitergeben möchte. Dass sie nach der Geburt beruflich kürzertreten und einige ihrer Tätigkeiten zurückstellen wird, ist für sie eine bewusste Entscheidung: "Ich weiß, dass ich Abstriche werde machen müssen, und das ist völlig in Ordnung, weil ich auf der anderen Seite wahnsinnig viel gewinne", betont sie gegenüber RTL. Trotz aller Sorgen überwiegt bei der Sängerin die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. "Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf alles, was kommt", schwärmt sie.

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ActionPress Iris Mareike Steen beim 27. RTL Spendenmarathon im November 2022

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Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Oktober 2026

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