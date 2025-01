GZSZ-Star Lars Pape hat selbst eine unschöne Trennung erlebt

Lars Pape, bekannt aus der TV-Serie GZSZ, hat in einem emotionalen Interview mit RTL über die aktuelle Trennung seiner Figur Michi von dessen Freundin Maren gesprochen, die von Eva Mona Rodekirchen (48) gespielt wird. Die Trennung sei unausweichlich gewesen, erklärt Lars, da Michi das Gefühl gehabt habe, nicht wirklich zur Familie zu gehören. Bereits in Barcelona habe er Marens Heiratsantrag abgelehnt, was letztlich zum endgültigen Bruch geführt habe. "Sie probieren es ja noch mal, aber sie bekommen den Krampf nicht mehr raus", beschreibt der Schauspieler die Situation in der Serie.

Doch die schweren Szenen haben nicht nur die Seriencharaktere getroffen, sondern auch Lars persönlich. Zum ersten Mal in seiner Karriere sei es ihm schwergefallen, die emotionalen Momente nach Drehschluss abzuschütteln. "Ich habe die Sachen mit nach Hause genommen und es hat mich privat beschäftigt", gesteht er. Die Trennung seines Serien-Ichs habe bei ihm Erinnerungen an seine Vergangenheit hochgeholt: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mal eine Trennung erlebt habe, die sehr respektlos vonstatten ging. Das hat mich sehr lange beschäftigt. Warum tut man jemandem das an, mit dem man eine lange Zeit durchs Leben geschritten ist?" Diese Verbindung zwischen realem Leben und Seriengeschichte habe den Dreh besonders schwer für den Schauspieler gemacht.

Lars, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Regisseur tätig ist, zeigt sich überrascht, wie intensiv ihn die Dreharbeiten berührt haben. Die enge Zusammenarbeit mit Eva als Serienpartnerin scheint dabei eine besondere Rolle gespielt zu haben – der Schauspieler beschreibt ihr Verhältnis als sehr verbunden. Nach den letzten gemeinsamen Szenen seien sogar Tränen geflossen, was zeigt, wie tief die Zusammenarbeit der beiden ging. Auch wenn sich die Serienfiguren getrennt haben, bleibe die echte Freundschaft zwischen den beiden Schauspielern bestehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Lars Pape und Eva Mona Rodekirchen bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Michael "Michi" (Lars Pape) bei GZSZ

Anzeige Anzeige