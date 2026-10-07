Luxusleben mit fünf Hunden: So viel blechen Kim und Nikola

Dass das Leben in Dubai nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Doch wie tief man dort tatsächlich in die Tasche greifen muss, verriet Kim Virginia Grey (31) jetzt im Promi Big Brother-Livestream. Im Zentrum der Enthüllung: das kostspielige Luxusleben mit ihren fünf jungen Dalmatinern und die Frage, wie viel sie und Ehemann Nikola Grey (30) für ihr Leben in einem Dubaier Apartment mit Garten hinblättern. "Fast fünfstellig", verriet Kim. Dazu komme eine ungewöhnliche Personalie: "Ich habe eine Haushaltshilfe, die ist eigentlich nur eingestellt für meine Hunde." Als Maurice Dziwak (28) entspannt reagierte und betonte, dass es in Deutschland doch auch üblich sei, pro Jahr rund 10.000 Euro für die Miete auszugeben, wurde er von der Tierliebhaberin prompt korrigiert. "Im Monat", raunte Kim, woraufhin dem jungen Vater kurzzeitig die Gesichtszüge entglitten.

Trotz der stolzen Fixkosten für das bestehende Fünferensemble liebäugelt die Realitybekanntheit bereits mit weiterem Rudelzuwachs, da vier weitere Dalmatiner noch trostlos in einem Gehege ausharren würden. "Die sind in so einem komischen eingezäunten Ding. Die holt niemand raus so richtig, und ich kann mir das nicht mit angucken", gestand Kim mit Blick auf die potenziellen Neuzugänge. Bedenken bezüglich der anstrengenden Hunderasse wischt sie derweil gelassen beiseite. Schließlich kenne sie sich mit Tieren aus, habe früher im Tierheim ausgeholfen und ursprünglich sogar davon geträumt, Tierpflegerin zu werden. Die Verantwortung für ein wachsendes Rudel sei ihr nach eigenen Angaben vollkommen bewusst.

Georgina Stumpfs Nachfrage, warum die Hunde bei ihrer Anschaffung überhaupt für derart heftige Kritik im Netz gesorgt hatten, parierte der Realitystar mit einem Verweis auf die eigene Medienpräsenz. "Ich kriege eigentlich wegen allem Hate", scherzte Kim und untermauerte den Dauerdruck der Presse mit einer pikanten Anekdote über ihren Ehemann Nikola Grey: "Mein Mann hat mal bei einer Van-Tour auf die Wiese gekackt und es gab eine Schlagzeile. Da stand: Nicola Glumac kotet auf Wiese. Also, wenn wir kacken gehen, kriegen wir schon eine Schlagzeile." Ob die vier zusätzlichen Dalmatiner also tatsächlich noch in das Anwesen der Greys einziehen werden, bleibt abzuwarten – für den nächsten Aufreger dürfte mit dieser Kot-Anekdote aber ohnehin schon gesorgt sein.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner