Nach Coming-out: Anna Camp fühlt sich endlich "sehr frei"

Anna Camp (44) scheint ein völlig neues Lebensgefühl zu genießen. Anlässlich ihrer neuen HGTV-Serie "A Very Haunted Renovation" sprach die Schauspielerin über die Zeit nach ihrem öffentlichen Coming-out und machte deutlich, wie sehr sich ihre eigene Wahrnehmung seitdem verändert hat. "Ich fühle mich wirklich sehr frei. Anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken", erklärte sie laut OK!. Einen großen Anteil an diesem neuen Kapitel habe ihre Freundin Jade Whipkey. "Ich habe mich in eine wunderbare Frau verliebt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich gerade lerne, wer Anna ist", schilderte sie weiter und fügte hinzu: "Es war wirklich, wirklich schön." Für die Darstellerin scheint die Beziehung daher weit über eine neue Liebe hinauszugehen. Sie beschreibt sie vielmehr als Teil eines persönlichen Prozesses, in dem sie sich selbst neu entdeckt.

Lange Zeit habe Anna ihr Leben vor allem danach ausgerichtet, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Konflikten sei sie aus dem Weg gegangen und habe stets versucht, es ihrem Umfeld recht zu machen. Geprägt worden sei sie dabei auch durch ihre Erziehung im Süden der USA, wo ihr vermittelt worden sei, besonders höflich aufzutreten und gesellschaftlich akzeptiert zu sein. Irgendwann begann sie jedoch, ihre bisherige Lebensweise grundlegend zu hinterfragen. "Was habe ich da eigentlich gemacht?", habe sie sich gefragt. Für sich selbst habe sie daraufhin eine klare Entscheidung getroffen: "Ich werde ich selbst sein, egal was passiert." Auch an der Seite von Jade könne sie inzwischen alle Facetten ungefiltert zeigen. Bereits im Mai hatte die Schauspielerin über ihre Partnerin geschwärmt: "Sie akzeptiert und liebt mich mit allem, was ich bin. Ich habe das Gefühl, dass ich vor ihr weinen kann, dass ich vor ihr lachen kann, dass ich mir beim Schminken Zeit lassen kann."

Im vergangenen Jahr zeigte Anna auf Instagram außerdem, dass sie sich von Kritik nicht aus der Ruhe bringen lässt. Einige Nutzer stichelten wegen des Altersunterschieds zwischen ihr und Jade. Doch Anna konterte laut Entertainment Weekly klar: "Ich habe Männer genau in meinem Alter gedatet und Jade ist viel reifer als alle von ihnen." Dazu passte auch ihr selbstbewusster Auftritt bei der Premiere ihres Films "Bride Hard", bei der sie gemeinsam mit ihrer Partnerin über den roten Teppich ging. Anna und Jade haben einen Altersunterschied von 18 Jahren.

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Getty Images US-Schauspielerin Anna Camp und ihre Freundin Jade Whipkey, 2025

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Getty Images Anna Camp bei der Premiere von "Scream 7" in Hollywood, Februar 2026

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Instagram / therealannacamp Anna Camp und Jade Whipkey im Dezember 2025