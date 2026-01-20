Besetzung und Trailer: Alle Infos zum siebten "Scream"-Film

Die Horror-Sensation geht weiter: Am 27. Februar 2026 startet "Scream 7" in den Kinos und der Trailer hat bereits die Fans weltweit in Aufregung versetzt. Nach einer längeren Pause kehrt Neve Campbell (52) als Sidney Prescott zurück und wird das Franchise mit ihrer ikonischen Rolle bereichern. Auch alte Bekannte wie Courteney Cox (61) und David Arquette (54) werden wieder in ihre Rollen schlüpfen, während Matthew Lillard (55) als Stu Macher erneut für Nervenkitzel sorgt. Spannend wird es zudem durch die neuen Gesichter im Cast: McKenna Grace und Anna Camp (43) ergänzen die Besetzung und zeigen, dass Frische und Nostalgie perfekt kombiniert werden können.

Die Vorfreude auf den neuen Teil könnte durch die Abwesenheit von Jenna Ortega (23) und Melissa Barrera (35) allerdings einen Dämpfer erfahren. Beide Schauspielerinnen, die als Teil der sogenannten "Core Four" die letzten Teile des Franchises prägten, werden im siebten Film fehlen. Während Jenna das Projekt freiwillig verlassen hat, wurde Melissa aufgrund von kontroversen Social-Media-Aktivitäten von der Produktion ausgeschlossen. Dennoch sind Fans gespannt, wie die Geschichte weitergeführt wird, gerade mit einem Comeback von Kevin Williamson (60), dem kreativen Kopf hinter dem allerersten "Scream"-Film, als Regisseur, wie Hollywood Life berichtet.

Doch auch abseits der Leinwand sorgt der siebte Teil für Begeisterung. Neve Campbell drückte in den sozialen Medien ihre Freude über ihre Rückkehr zur beliebten Rolle aus und bezeichnete es als Ehre, wieder Teil des Projekts zu sein. Für die Fans bedeutet ihre Rückkehr ein Stück Nostalgie und ein Wiedersehen mit einer der einprägsamsten Figuren des Horror-Genres. Für Anna Camp, bekannt aus der "Pitch Perfect"-Reihe, ist es hingegen ein neuer Schritt in die Welt des Horrors. Ob sie genauso große Spuren hinterlassen wird wie ihre berühmten Co-Stars, bleibt abzuwarten – eins ist sicher: "Scream 7" wird die Zuschauer im Februar garantiert wieder in Atem halten.

