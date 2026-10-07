"Gefragt – Gejagt"-Fans schalten wegen Alexander Bommes um

Alexander Bommes (50) hat mit seinem Auftreten bei Gefragt – Gejagt für Unmut gesorgt. In der Ausgabe vom 6. Oktober 2026 warfen ihm mehrere Zuschauer auf Facebook vor, Kandidatin Cornelia bei einer wichtigen Geldentscheidung beeinflusst zu haben. Sie hatte in der Schnellraterunde 1.500 Euro erspielt. Nach einer kurzen Beratung mit ihrer Mitstreiterin Isabelle wollte Cornelia zunächst das Sicherheitsangebot von Jäger Sebastian Klussmann in Höhe von 1.300 Euro annehmen. Alexander lenkte ihre Aufmerksamkeit jedoch noch einmal auf das riskante Angebot von 23.000 Euro. Nach einer weiteren Nachfrage des ARD-Gesichts wechselte Cornelia dann noch einmal und spielte am Ende doch um die niedrige Summe. Auf Facebook hagelte es daraufhin Kritik: Mehrere Fans warfen Alexander vor, die Entscheidung der Kandidatin maßgeblich beeinflusst zu haben. Einige gaben sogar an, aus Verärgerung den Sender gewechselt zu haben.

Angefangen hatte alles mit einem Kommentar des ARD-Moderators zu den Angeboten des Jägers: "Die Mitte ist raus.", stellte er fest. Als sie sich für die 1.300 Euro entschied, hakte er nach: "Schlägst du es aus, tatsächlich? So viel Geld nach oben?" Isabelle legte noch nach und machte ihrer Mitstreiterin Mut: "Ich traue dir alles zu." Prompt wollte Cornelia um 23.000 Euro spielen. Daraufhin stellte Alexander klar: "Ich habe wirklich nur nachgefragt. Nicht, dass ich am Ende für irgendwas verantwortlich bin." Danach fiel Cornelias endgültige Wahl auf das niedrigere Gebot. Im Netz sorgte das für reichlich Unmut. "Absolut unter aller Sau, die letzte Kandidatin so zu beeinflussen! Sie wollte zocken und Bommes überredet sie, auf Sicherheit zu spielen... ich habe den Sender gewechselt", schimpfte ein Nutzer auf Facebook.

Alexander ist aktuell noch regelmäßig um 18 Uhr mit "Gefragt – Gejagt" im Ersten zu sehen. In wenigen Wochen übernimmt auf diesem Sendeplatz wieder Kai Pflaume (59) mit Wer weiß denn sowas?. Für Gesprächsstoff hatte Alexander bereits vor Kurzem durch einen Versprecher in einem Finale seiner Sendung gesorgt. Beim Vorlesen einer Frage nannte der Moderator aus Versehen direkt die gesuchte Lösung. Für das vierköpfige Rateteam blieb der Patzer ohne negative Folgen: Die Kandidaten bekamen den Punkt trotzdem zugesprochen. Dieser erwies sich sogar als entscheidend, denn dadurch gewannen sie ihr Duell gegen Jäger Manuel Hobiger. Die ARD zahlte das gemeinsame Preisgeld von 8.000 Euro aus. Noch steht der Moderator mit dem Format auf dem 18-Uhr-Sendeplatz im Ersten vor der Kamera, in wenigen Wochen übernimmt dort wieder Kai Pflaume mit "Wer weiß denn sowas?".

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Getty Images Alexander Bommes, September 2024

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ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Kandidaten, August 2025

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ARD/Thomas Leidig Alexander Bommes, Quizmaster