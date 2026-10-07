Serkan Yavuz blickt dankbar auf seinen TV-Start zurück

Serkan Yavuz (33) ist mittlerweile eine Größe im Reality-TV-Business, aber auch er hat mal klein angefangen – und weiß, wie schwer der erste Schritt ist. Die Produktion der neuen Staffel Kampf der Realitystars hat vor Kurzem einen Aufruf für einen Wildcard-Gewinner gestartet. Und wie Serkan im Laufe der Tage mitbekommen hat, haben einige aus seiner Community Interesse daran, diese zu gewinnen und Teil der Realityshow zu sein. Eine große Hürde scheint für so manchen jedoch das Bewerbungsvideo zu sein, das bei Instagram als öffentliches Reel hochgeladen werden muss. Doch daran soll es nicht scheitern, wünscht sich Serkan für seine Fans.

In der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" erinnert sich Serkan an seine Anfänge zurück und rät seinen Fans: "Scheiß drauf, was andere denken und folgt euren Herzen." Bei ihm war das damals sogar noch etwas aufwendiger. Als er sich damals für Die Bachelorette bewarb, musste er noch nach Köln reisen und sich vor einem fünfköpfigen Team beweisen – "und das war nicht ohne". Serkan musste vorsprechen, in einer Badehose vortanzen und wurde zudem noch mit Fragen bombardiert. Er sei sich ziemlich dumm vorgekommen, habe aber dennoch aus dem Gefühl heraus gehandelt und das Ding durchgezogen. Anzufangen ist nie leicht und gerade am Anfang kann die Kritik aus dem Umfeld groß sein. Er erinnert sich noch an einen Freund, den er eigentlich sehr mochte, der aber meinte, als er mitbekam, dass Serkan bei der Bachelorette dabei ist: "Ich schäme mich für dich, dass du bei RTL läufst." Das habe in dem Moment wehgetan, aber Stand jetzt weiß Serkan, dass all das einfach ausgeblendet werden muss und es sich gelohnt hat.

Auf diesem Weg habe er auch vielen Menschen wie seiner Mama ein schönes Leben ermöglichen können – und dafür ist er super dankbar. Selbstverständlich gäbe es auch Schattenseiten, aber es lohne sich. Nach "Die Bachelorette" ging es dann für den Familienvater zu Bachelor in Paradise. Die Aufmerksamkeit, die er durch die Formate bekam, machte er sich selbstverständlich auch zum Vorteil: Er hatte die Chance genutzt, um weiterhin mit Social Media Geld verdienen zu können. Er nutzte die Chance damals, um "sein Leben zu verbessern" und das seiner Mutter. Und natürlich hätte der erste Schritt, das "Die Bachelorette"-Casting nicht das gewünschte Ziel bringen können, aber selbst wenn, dann wäre er eben wieder bei der Ausgangslage gewesen, meint Serkan. Doch darum braucht sich der Realitystar heute nicht den Kopf zu zerbrechen – Serkan hat mittlerweile an diversen Shows teilgenommen und sich sogar hin und wieder den Sieg geholt.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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RTL/TVNow erkan Yavuz, "Die Bachelorette"-Kandidat 2019