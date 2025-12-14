So verliebt: Anna Camp kuschelt im Netz mit Partnerin Jade

Anna Camp (43) ist verliebt und will, dass es alle wissen. Bei Instagram teilt die Schauspielerin eine Fotostrecke ihrer vergangenen Tage. Mit dabei sind auch ein paar Schnappschüsse mit ihrer Partnerin Jade Whipkey, die sicher die Herzen der Fans erwärmen. Unter anderem sitzt Anna auf einem Foto lässig auf dem Schoß ihrer Liebsten und hat dabei innig die Arme um ihren Hals geschlungen, während beide sichtlich Spaß haben. Andere Aufnahmen zeigen sie offenbar bei einer exklusiven Party mit den Gastgebern posieren. Auf einem Selfie zieht das Paar freche Grimassen. Bei solchen Bildern besteht wohl kein Zweifel mehr, dass Anna und Jade sich gesucht und gefunden haben.

Allerdings blieb ihre Beziehung nicht ohne Kritik, denn die beiden trennt ein Altersunterschied von 18 Jahren. Anna ist 42, Jade 24. Während die Verliebten sich wohl nicht daran stören, runzelten einige User im Netz die Stirn. In einem Interview mit Entertainment Weekly bezog die Pitch Perfect-Darstellerin dazu Stellung. "Ich habe Männer genau in meinem Alter gedatet und Jade ist viel reifer als alle von ihnen", verteidigt sie ihre Beziehung. Bei der Premiere des Films "Bride Hard" feierten Anna und die Stylistin ihr Red-Carpet-Debüt und strahlten über beide Ohren – dass sie sich lieben, war hier schwer zu übersehen.

Ihre Beziehung mit Jade ist Annas erste öffentliche mit einer Frau. Zuvor war Anna mit ihrem "Pitch Perfect"-Co-Star Skylar Astin (38) liiert. Die beiden lernten sich am Set des Films kennen und lieben, 2016 folgte die Hochzeit. Nur drei Jahre später war aber wieder alles aus und vorbei. Zwischenzeitlich datete die US-Amerikanerin zwar den Musiker Michael Johnson, aber auch das schien nicht lange anzuhalten. Im Mai dieses Jahres zeigte sie sich dann erstmals im Netz mit Jade. Wie lange die beiden sich genau kennen, ist nicht bekannt. Aber schon im Februar offenbarte Anna in einem Interview auf TikTok: "Nun, ich erwarte von Männern überhaupt nichts mehr, weil ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, und das ist großartig."

