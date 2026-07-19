Verspätet: Erster Teaser zu "The Batman 2" enttäuscht Fans

Einen ersten Vorgeschmack auf "The Batman 2" gibt es nun endlich zu sehen – doch der kurze Teaser hinterlässt bei vielen Fans gemischte Gefühle. Der Clip zeigt Robert Pattinson (40) als Batman in einem verschneiten Gotham, während im Hintergrund Polizeifunk zu hören ist und sich der Dunkle Ritter langsam zur Kamera umdreht. Was düstere Vorfreude wecken soll, endet für viele Zuschauer jedoch mit einer bitteren Nachricht: Der Film kommt erst am 18. Februar 2028 in die Kinos.

Besonders auf X, ehemals Twitter, häuft sich die Kritik – und die richtet sich dabei weniger gegen den Teaser selbst als gegen das Timing seiner Veröffentlichung. Viele Fans empfinden es als fragwürdig, einen Clip zu veröffentlichen, obwohl der Kinostart noch so weit entfernt ist. "Es ist so manipulativ, den Film aufzuschieben und gleichzeitig einen Teaser zu veröffentlichen", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Ein Teaser mehr als anderthalb Jahre vor dem Kinostart – ja, das könnt ihr euch sparen." Auch der Inhalt des Clips selbst stößt auf wenig Begeisterung, da er kaum neue Einblicke in die Handlung liefert.

Immerhin sorgt das winterliche Setting für Gesprächsstoff in der Fangemeinde: Schon seit Längerem kursieren Spekulationen, dass der Bösewicht Mr. Freeze in der Fortsetzung eine Rolle spielen könnte – die verschneite Kulisse des Teasers befeuert diese Theorien weiter. Regisseur Matt Reeves (60) hatte das neue Startdatum zuvor persönlich über seine sozialen Medien bekanntgegeben. Als Grund für die Verschiebung vom ursprünglichen Termin am 1. Oktober 2027 gilt das Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer "The Great Beyond" von J.J. Abrams mit Glen Powell (37) und Jenna Ortega (23), das nun genau auf dieses Datum fällt. Der neue Februartermin fällt auf das verlängerte Presidents-Day-Wochenende – ein Slot, der bei Superheldenfilmen traditionell als zugkräftig gilt.

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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