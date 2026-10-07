Promi-BB: Christian Lell bricht Schweigen zu Gewaltvorwurf

In der aktuellen Staffel von Promi Big Brother wird es für Christian Lell (42) ungewohnt persönlich: Im Gespräch mit seinem Mitbewohner Godfrey Egbon spricht der ehemalige Fußballprofi erstmals ausführlicher über die Gewaltvorwürfe, die ihn in der Vergangenheit öffentlich belasteten. Dabei kommt er auf eine schwere Anschuldigung zu sprechen: "Da stand im Raum, dass ich mal die Mutter meiner Tochter geschlagen haben soll", erzählt er in der Sendung. Christian betont jedoch, dass dieser Vorwurf aus seiner Sicht nicht der Wahrheit entsprochen habe. Trotzdem hätten die Anschuldigungen weitreichende Folgen für ihn gehabt – sogar nachdem er nach eigener Aussage freigesprochen worden war. Besonders seine berufliche Laufbahn habe darunter gelitten. Damit spricht der Ex-Bayern-Spieler im TV-Container über ein Kapitel seines Lebens, zu dem er sich bislang nur selten öffentlich geäußert hat.

Wie Christian weiter berichtet, habe Uli Hoeneß damals das Gespräch mit ihm gesucht. Der ehemalige Bayern-Verantwortliche habe ihn beiseitegenommen und ihm deutlich gemacht, welche Auswirkungen die öffentliche Berichterstattung gehabt habe. "Du steckst jetzt in einer Schublade", soll Ulli ihm damals gesagt haben. Wie sehr ihn die damalige Situation belastete, wird bei "Promi Big Brother" ebenfalls deutlich. "Sich solchen Vorwürfen stellen zu müssen, obwohl sie nicht stimmten, war grauenhaft", erinnert er sich. Er habe sich mit Anschuldigungen auseinandersetzen müssen, die aus seiner Sicht jeder Grundlage entbehrt hätten – und das unter den Augen der Öffentlichkeit.

Auch ein Freispruch habe laut Christian letztlich nicht verhindern können, dass die Vorwürfe Spuren hinterließen. "Man hatte erst mal einen Imageschaden, meine Reputation war weg", fasst er das Erlebte im Gespräch mit Godfrey zusammen. Das juristische Ergebnis habe das öffentliche Bild von ihm nicht mehr vollständig korrigieren können. Die entstandene Wahrnehmung habe ihn sowohl beruflich als auch privat weiter begleitet. Gleichzeitig zeigt sich der ehemalige Fußballprofi im Container selbstkritisch und räumt ein, in seinem Leben ebenfalls Fehler gemacht zu haben. Das Gespräch mit Godfrey gehört damit zu seinen bislang nachdenklicheren Momenten der aktuellen Staffel.

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Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026

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Arroyo Moreno/Getty Images Christian Lell im Trikot von Levante UD

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf