Promi-BB-Tessa schmuggelt Gyoza und fliegt aus Luxusbereich

Eine einzige Teigtasche sorgt bei Promi Big Brother jetzt für mächtig Wirbel. Am zweiten Abend der aktuellen Staffel schob Tessa Bergmeier (37) ihrer Mitbewohnerin Anouschka Renzi (62) eine Gyoza über den Zaun – vom komfortablen Luxusbereich hinüber in den deutlich kargeren Gartenbereich. Was für die Reality-TV-Bekanntheit offenbar als freundliche Geste gedacht war, verstieß eindeutig gegen die Regeln des Hauses. "Big Brother" drückte bei der heimlichen Essensübergabe kein Auge zu und führte den Bewohnern sowie dem Publikum kurzerhand den Videobeweis vor. Die Strafe ließ anschließend nicht lange auf sich warten: Zwar versprach das Model, sich künftig an die Vorgaben zu halten, doch die Entscheidung war bereits gefallen. Tessa musste ihre Sachen zusammenpacken und den Luxusbereich verlassen. Ausgerechnet der schlichtere Gartenbereich ist nun ihr neues Zuhause – und damit genau der Ort, an dem auch Anouschka lebt, der sie zuvor die verbotene Teigtasche zugesteckt hatte.

Direkt zu Beginn des Abends hatte "Big Brother" angekündigt, dass der Regelverstoß Konsequenzen haben würde. "Es ist mein Spiel, es sind meine Regeln. Eine Person unter euch hat gestern offenkundig gegen meine Regeln verstoßen. Das wird Konsequenzen haben", verkündete der große Bruder in der Sendung. Schnell war klar, wer damit gemeint war. Tessa ließ sich von ihrer Versetzung allerdings kaum aus der Ruhe bringen. "Cool, ja geil", reagierte sie trocken auf die Strafe. Statt sich über den Verlust ihres Platzes im Luxusbereich zu ärgern, konnte sie dem Umzug sogar etwas Positives abgewinnen: "Da gehe ich doch in Ehren. Dann kann ich auch nach der Anouschka gucken, ob es ihr gut geht", erklärte die zweifache Mutter. Zudem wartete im Gartenbereich ein weiterer Anreiz auf die 37-Jährige: Dort ist aktuell auch ein Großteil der männlichen Bewohner untergebracht. Entsprechend groß war ihre Freude auf das Wiedersehen mit den Herren.

Dass Tessa ausgerechnet beim ersten großen Regelverstoß der Staffel im Mittelpunkt steht, dürfte viele Zuschauer kaum überraschen. Bereits kurz nach dem Start der 14. Staffel wurde sie vom Publikum als die Kandidatin mit dem größten Aufregerpotenzial eingeschätzt. Bei einer Abstimmung in der Joyn-App kamen insgesamt 9.247 Stimmen zusammen, 3.999 davon gingen an das Model. Mit 43 Prozent landete Tessa damit auf dem ersten Platz und ließ unter anderem Kim Virginia Grey (31) hinter sich. Die Einschätzung der Zuschauer fügt sich in Tessas bisherige Karriere im Reality-TV ein: Bekannt wurde sie zunächst durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel, anschließend war sie in zahlreichen weiteren Formaten zu sehen. Dabei sorgte sie immer wieder mit ihrem temperamentvollen Auftreten und ihrer klaren Meinung für Aufmerksamkeit.

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Joyn Tessa Bergmeier, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Gartenzaun verbindet die zwei Bereiche, 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner

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