Tessa Bergmeier ist schon jetzt Zoff-Favoritin bei Promi-BB

Die 14. Staffel von Promi Big Brother ist gerade erst angelaufen – und für das Publikum steht bereits jetzt fest, von wem im überwachten Haus der meiste Zündstoff zu erwarten ist: Tessa Bergmeier (37) ist die klare Zoff-Favoritin der Staffel. In der Joyn-App konfrontierten die Macher die Community mit der Kernfrage: "Von welchem neuen Bewohner erwartest du am meisten Action?" Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Von 9.247 abgegebenen Stimmen wanderte ein sattes Paket von 3.999 Votes direkt auf das Konto des Models. Mit 43 Prozent schnappte sich Tessa also den unangefochtenen Spitzenplatz und verwies Konkurrentin Kim Virginia Grey (31) auf Rang zwei. Dass ausgerechnet die langbeinige Schönheit die Dramaprognose so klar anführt, überrascht Kenner der Szene kaum – schließlich ist die Ex-GNTM-Kandidatin aus etlichen TV-Formaten bekannt, in denen sie selten leise auftrat.

Kim Virginia verbuchte bei der Abstimmung immerhin 3.346 Klicks und sicherte sich damit 36 Prozent der Stimmen. Schauspielerin Anouschka Renzi (62) landete mit 16 Prozent auf dem dritten Rang, während Kims Ehemann Nikola Grey (30) mit mageren vier Prozent weit dahinter rangierte. Doch die Umfrage-Lust der Joyn-Nutzer beschränkte sich nicht nur auf die Frage nach der nächsten Zoff-Eskalation. Ein zweites Voting widmete sich der Psyche im Haus: "Wer bekommt zuerst einen Lagerkoller?" Hier fiel das Verdikt der Netzgemeinde ähnlich direkt aus. Von insgesamt 1.473 Umfrageteilnehmern votierten 956 User für Nina Bridney (23). Satte 65 Prozent prognostizieren damit, dass die Realitynovizin als Erste unter der permanenten Kamerabeobachtung und der Enge einknicken dürfte. Auf Platz zwei folgte Redo mit zwölf Prozent, während Maurice Dziwak (28) erstaunlicherweise mit mageren sechs Prozent davonkam.

Tessa, die als Veganerin und Tierschützerin online eine große Fangemeinde hinter sich versammelt, zog am Montag Seite an Seite mit Schauspielerin Anouschka Renzi in die TV-WG ein. Dort mit dabei sind unter anderem Legenden wie Ex-Boxer Axel Schulz (57), No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44) und Schauspieler Gedeon Burkhard (57). Das eingesperrte Kollektiv muss das Miteinander auf engstem Raum nun tagtäglich ertragen und sich den immer wiederkehrenden Herausforderungen vor laufenden Kameras stellen. Sat.1 und Joyn übertragen das Spektakel täglich zur Primetime, während Hardcore-Fans den Geschehnissen im 24-Stunden-Livestream auf Joyn beiwohnen können.

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RTL Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf