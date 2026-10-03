Nadja Benaissa bei Promi-BB 2026: Das Leben des No Angels

Nadja Benaissa (44) wagt sich in ein neues Abenteuer: Die Sängerin gehört zum Teilnehmerfeld der 14. Staffel von Promi Big Brother und zieht in wenigen Tagen gemeinsam mit weiteren prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in die wohl bekannteste WG des deutschen Fernsehens. Das diesjährige Konzept führt die Bewohnerinnen und Bewohner in den Garten des großen Bruders – abgeschirmt von der Außenwelt und rund um die Uhr von Kameras begleitet. Für Nadja ist es jedoch nicht die erste große TV-Herausforderung in ihrem Leben. Einem breiten Publikum wurde die 44-Jährige vor allem als Mitglied der No Angels bekannt, doch ihre Laufbahn umfasst längst weit mehr als die erfolgreiche Girlgroup. Neben ihrer Musik und zahlreichen Fernsehauftritten hat sie sich auch im Fitness- und Gesundheitsbereich ein weiteres berufliches Standbein aufgebaut – Promiflash blickt auf ihre Anfänge zurück.

Der große Durchbruch gelang Nadja im Jahr 2000 in der allerersten Staffel von Popstars. Gemeinsam mit Sandy Mölling (45), Lucy Diakovska (50), Vanessa Petruo (46) und Jessica Wahls (49) bildete sie die No Angels, die mit "Daylight in Your Eyes" einen ihrer größten Hits landeten und die Charts im Sturm eroberten. Nach der ersten Trennung der Band schlug die Sängerin eigene musikalische Wege ein und veröffentlichte während ihrer Solokarriere unter anderem das Album "Schritt für Schritt". 2021 folgte dann das große Wiedersehen: Zum 20-jährigen Bandjubiläum kehrten vier der No Angels gemeinsam zurück. Auch abseits der Gruppe blieb Nadja im Fernsehen präsent. Sie wirkte bei Die Passion mit, steckte bei The Masked Singer im Kostüm der Elgonia und stellte sich 2026 bei Let's Dance aufs Tanzparkett. Hinter der Sängerin liegt allerdings auch eine schwere Zeit: Nach eigenen Angaben war sie bereits mit 14 Jahren crackabhängig und lebte zeitweise auf der Straße. Bei einem Test im Jahr 1999 wurde eine HIV-Infektion festgestellt. 2009 wurde ihre Erkrankung öffentlich, als die Ermittler sie im Zusammenhang mit ihrer Festnahme publik machten. 2010 musste sich Nadja deshalb vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Darmstadt verurteilte sie wegen gefährlicher und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Hintergrund war, dass sie einen Ex-Partner mit HIV infiziert hatte, ohne ihn zuvor über ihre Erkrankung zu informieren. In ihrem Buch "Nadja Benaissa – Alles wird gut" blickt die Sängerin offen auf diese dunklen Kapitel ihres Lebens zurück.

Trotz dieser schwierigen Erfahrungen baute sich Nadja über die Jahre ein neues Leben auf und entwickelte weitere berufliche Standbeine. Sie ist ausgebildete Fitnesstrainerin und arbeitet als Health Coach. Zudem setzt sie sich heute öffentlich für die Aufklärung rund um HIV ein und möchte dazu beitragen, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Privat ist Nadja derzeit öffentlich nicht als vergeben bekannt. Nach eigener Aussage gegenüber RTL im April 2026 ist die Sängerin seit mehreren Jahren Single und ist Mutter einer Tochter, die 1999 zur Welt kam. Bei "Promi Big Brother" dürfte sie nun eine weitere Seite von sich zeigen – ohne Bühne, ohne Kostüm und ohne Rückzugsmöglichkeit. Die Staffel startet am 5. Oktober, steht unter einem neuen Gartenmotto und bringt die Musikerin im engen Zusammenleben mit den übrigen Prominenten zusammen. Wie sich Nadja in der ungewohnten Umgebung schlägt und wie sie mit ihren Mitbewohnern zurechtkommt, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer täglich auf Sat.1 und Joyn um 20:15 Uhr mitverfolgen können. Zusätzlich gibt es einen 24-Stunden-Livestream auf Joyn.

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Joyn / Marc Rehbeck Nadja Benaissa, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2026

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Getty Images Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls von den No Angels im Jahr 2010

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Imago Nadja Benaissa beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026