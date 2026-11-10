Cruz Beckham bringt Schwester Harper das Gitarrespielen bei

Gitarrenstunde im Hause Beckham! Cruz Beckham (21) hat seiner Schwester Harper Seven Beckham (15) ganz entspannt die ersten Akkorde auf der Gitarre gezeigt. Festgehalten hat den Moment Cruz' Freundin Jackie Apostel. Auf Instagram gab sie ihren Followern damit einen Einblick in das ruhige Wochenende der Geschwister. Die beiden jüngsten Kinder von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) machten es sich dafür zusammen auf dem heimischen Sofa gemütlich. Die 15-jährige Harper übte in lässiger Freizeitkleidung an dem Instrument, während ihr großer Bruder genau hinschaute. Cruz beobachtete jeden ihrer Versuche aufmerksam und half ihr, wenn die Griffe noch nicht richtig saßen. Dabei konnte der Musiker auf seine eigene Erfahrung als Frontmann der Indie- und Retrorockband The Breakers zurückgreifen. An diesem Nachmittag gab er sein Wissen an seine kleine Schwester weiter.

Auf den Bildern ist Harper in einem dunkelblauen Sweatshirt, einer rosafarbenen Schlagleggings und gemütlichen Hausschuhen zu sehen. Die Gitarre liegt auf ihrem Schoß, während ihr Bruder Cruz in einem weißen T-Shirt und einer grünen Trainingshose direkt neben ihr Platz genommen hat. Geduldig spielt er ihr die passenden Akkorde vor, damit sie diese nachgreifen kann. Für den Sänger war der Sonntag eine entspannte Auszeit, denn er hatte kurz zuvor noch auf großen Bühnen gestanden. Als Supportact begleitete er die Rockband The Reytons auf deren Tour durch Großbritannien. Die Gitarrenstunde war aber nicht der einzige Moment, den Jackie mit der Kamera festhielt. Weitere Szenen zeigen, wie Cruz es sich auf dem Sofa bequem macht und Videospiele spielt. Dabei war er nicht allein: Golden-Retriever-Welpe Sandy leistete ihm Gesellschaft. Der Musiker nutzte die Gelegenheit für ausgiebige Kuscheleinheiten mit seinem vierbeinigen Freund. So ließ der Beckham-Sprössling den Tag ganz entspannt in den eigenen vier Wänden ausklingen.

Cruz und Jackie sind seit Anfang 2024 ein Paar. Seitdem lassen die beiden ihre Fans regelmäßig über Social Media an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben. Nur wenige Tage vor der Gitarrenstunde mit Harper hatten Cruz und seine Partnerin ihre Community bereits an einem ziemlich ungeplanten Erlebnis teilhaben lassen. Bei herbstlichem Regen blieb das Paar mit seinem Auto an einem Kreisverkehr liegen. Doch statt sich über die unfreiwillige Pause zu ärgern, machten die beiden das Beste daraus: Sie beantworteten Fragen ihrer Follower und ließen sich nebenbei Süßigkeiten schmecken. Die Laune ließ sich Cruz von der Panne nicht verderben. Stattdessen richtete er auf Instagram liebevolle Worte an seine Freundin. "Mit dir würde ich überall festsitzen", schrieb er zu dem Erlebnis. Damit zeigte der Musiker einmal mehr öffentlich, wie viel ihm Jackie bedeutet.

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Instagram / jackie.apostel Harper und Cruz Beckham, November 2026

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Getty Images Harper Beckham, Juni 2026

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