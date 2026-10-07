Zwei neue Granaten ziehen in die "Love Island VIP"-Villa ein

In der Love Island VIP-Villa sorgen gleich zwei neue Granaten für Aufregung: Paco Herb (30) und Giuliano Lorenzo Hediger stoßen zu den übrigen Kandidaten. Noch bevor die beiden Männer in die Villa einziehen, dürfen sie jeweils eine Frau für ein Date auswählen. Paco entscheidet sich dabei ausgerechnet für Marla Slengard, mit der er bereits in der Vergangenheit angebandelt hat. Bei ihrem Treffen außerhalb der Villa kommen allerdings schnell alte Spannungen auf: Marla wirft dem Realitystar vor, sie nach ihrer gemeinsamen Zeit geghostet und damit ihr Herz gebrochen zu haben. Paco stellt die damaligen Ereignisse hingegen anders dar. Trotzdem scheint Marla nicht abgeneigt, dem früheren Flirt noch eine Chance zu geben. Pikant ist dabei ihre aktuelle Verbindung zu Tim Kühnel (29), denn mit Pacos Kumpel bildete Marla in der Villa bereits ein Couple. Von dieser Verbindung wusste Paco bei seiner Datewahl offenbar noch nichts.

Ganz unbefangen geht Paco das Treffen offenbar nicht an. "Naja, wir haben ja eine gewisse Vergangenheit", gesteht er in der Kuppelshow und gibt zu, dass er Marlas Reaktion vorab nicht einschätzen konnte. Marla selbst blickt durchaus positiv auf die gemeinsame Vergangenheit zurück: "Für mich persönlich war das echt seit Langem mal wieder jemand, der mir gut gefallen hat, den ich natürlich extrem attraktiv fand, extrem lustig, humorvoll, locker und wir hatten wirklich eine gute Zeit. Deswegen hätte ich mir natürlich mehr gewünscht." Trotz ihres Ghosting-Vorwurfs scheint ihr Interesse an Paco also keineswegs erloschen zu sein. "Ich finde Männer, die unnahbar sind und emotional nicht verfügbar sind, total attraktiv. Und so ist es halt bei Paco", erklärt sie und bezeichnet die Situation als "schon eine gefährliche Sache".

Beim Einzug von Paco und Giuliano ist die Freude in der Villa groß – die Frauen scheinen vor allem von Paco angetan zu sein. Giuliano hat sich für sein Date mit Chiara Bartsch entschieden, die vor dem Treffen allerdings zugibt, bislang kaum etwas über ihn zu wissen. Die aus Are You The One? bekannte Reality-TV-Darstellerin ist selbst erst seit Kurzem als Granate dabei und sorgte bereits bei einer Challenge für Gesprächsstoff. Giuliano ist unter anderem aus Love Fool und Prominent getrennt bekannt. In den Shows trat er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Ariel (23) an, mit der er eine Tochter hat. Paco bringt dagegen bereits reichlich Love Island-Erfahrung mit: 2021 gewann er die reguläre Ausgabe der Datingshow an der Seite von Bianca Balintffy. Die neue Staffel von "Love Island VIP" läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Marla Slengard und Paco Herb bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Paco Herb

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RTLZWEI Chiara Bartsch und Giuliano Lorenzo Hediger