Ärztin weint nach bitterem Aus bei "Wer wird Millionär?"

Für Franziska Burkhardt endete der Abend bei Wer wird Millionär? deutlich früher als erhofft. Die Ärztin aus Lübeck trat am Dienstagabend in der "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen" im RTL-Quiz von Günther Jauch (70) an – und scheiterte bereits an der 2.000-Euro-Frage. Wie teleschau berichtet, sollte die angehende Internistin herausfinden, welches Tier nicht zu den Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gehört. Obwohl sie zwei Joker einsetzte und der Moderator ihr mehrfach deutliche Hinweise gab, entschied sie sich am Ende für die falsche Antwort: Statt Jimmy, dem Koala, tippte sie auf Zayu, den Jaguar. Damit fiel sie auf 500 Euro zurück und verließ den Ratestuhl mit Tränen in den Augen. Ihr bitteres Fazit nach dem frühen Aus und dem geplatzten Traum vom Einzug ins Drei-Millionen-Euro-Finale: "Es kann schnell vorbei sein."

Neben Zayu, dem Jaguar, und Jimmy, dem Koala, standen bei der 2.000-Euro-Frage auch Maple, der Elch, und Clutch, der Weißkopfseeadler, zur Auswahl. Die drei Tiere ließen sich eigentlich den Gastgeberländern Mexiko, Kanada und den USA zuordnen, doch Franziska kam zunächst nicht auf die Lösung. "Das kann ich so spontan echt nicht beantworten. Ich dachte auch immer, es gibt nur ein Maskottchen?", rätselte die Kandidatin. Deshalb setzte sie auf ihren Telefonjoker und rief einen vermeintlichen Fußballexperten an. Dabei hatte Günther zuvor noch darauf hingewiesen, dass man für die Frage "sehr viel im Kopf behalten" müsse. Franziskas Hoffnung: "Er guckt wirklich jedes Fußballspiel. Da sollte man das doch wissen, oder?" Tatsächlich konnte ihr Helfer zwei der Tiere richtig zuordnen, lag beim Koala jedoch daneben und verortete ihn in Südamerika. Auch der 50:50-Joker brachte Franziska anschließend nicht auf die richtige Spur. Sie entschied sich für den Jaguar – und lag damit falsch. Daraufhin konnte sich der Moderator einen Kommentar nicht verkneifen: "Wo lebt denn der Koalabär, Frau Burkhardt? In Australien, er ernährt sich von Eukalyptusblättern, das weiß doch jeder! Dann kann der Koalabär nicht Maskottchen bei der WM gewesen sein. Eieieiei!"

Dabei hatte Günther alles versucht, um die Kandidatin auf die richtige Spur zu bringen. Mehrfach deutete er an, dass für die Frage gar kein konkretes Wissen über die Maskottchen nötig sei. Er bot sogar an, einen auszugeben, falls bei einer Publikumsabstimmung weniger als 99 Prozent für die richtige Antwort stimmen würden – doch Franziska verzichtete auf ihren letzten verbliebenen Joker. In den Vorrunden der "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen" treten verschiedene Altersgruppen gegeneinander an. Die Ärztin gehörte am Dienstag zur Gruppe der 30- bis 65-Jährigen. Für den Einzug ins Finale am Donnerstag hätte sie mindestens 16.000 Euro erspielen müssen. Dort können die erfolgreichen Quizzer um bis zu drei Millionen Euro spielen. Den maximalen Jackpot konnte allerdings bislang noch niemand knacken.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Kandidatin Franziska Burkhardt bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"