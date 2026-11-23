Samira Cilingir (29) ist nach einer äußerst unruhigen Nacht völlig übermüdet in den Tag gestartet. Nun meldete sich der Realitystar sichtlich erschöpft aus ihrer Küche bei seinen Instagram-Followern und berichtete, insgesamt nur etwa fünf Stunden geschlafen zu haben. Der Grund dafür ist ihre Tochter: Die Kleine sei in der Nacht ungefähr achtmal aufgewacht und habe immer wieder etwas trinken wollen. Damit nicht genug, machte das Kind schließlich auch noch ins Bett. Für Samira hieß das, mitten in der Nacht aufzustehen und die Bettwäsche zu wechseln. Die Strapazen waren ihr am nächsten Morgen deutlich anzumerken. Während sie von ihrem kräftezehrenden Start in den Tag berichtete, hielt sie sich die Hand an die Stirn. Ihr ernüchtertes Urteil über die nächtlichen Ereignisse fiel entsprechend eindeutig aus: "Leute, das war eine Katastrophennacht. Ich sag's euch deswegen."

Wegen des massiven Schlafmangels versuchte Samira, am Morgen wenigstens ein wenig Schlaf nachzuholen. Sie legte sich noch einmal für rund eine Stunde hin, doch die zusätzliche Ruhepause brachte offenbar nicht die gewünschte Erholung. "Ich komm bis jetzt nicht klar", gestand sie ihren Followern in derselben Instagram-Story.Eine längere Pause gönnte sie sich trotzdem nicht. Trotz ihrer Müdigkeit erledigte sie den Einkauf, holte ihre Kinder ab, heizte den Ofen an und kümmerte sich anschließend auch noch ums Kochen. Entsprechend nüchtern fiel ihre Bilanz des Tages aus: "Heute ist nicht mein Tag, sag ich euch, aber vielleicht bin ich später ein bisschen motivierter." Mit einer eingeblendeten Umfrage auf Instagram wollte sie wissen, ob ihre Follower in der Nacht besser geschlafen hatten als sie oder ob sie ebenfalls eine schlechte Nacht hinter sich hatten.

Auch nach der "Katastrophennacht" und dem vollgepackten Vormittag kehrte bei Samira zu Hause keine wirkliche Ruhe ein. Wie Samira berichtete, war eine Kindergartenfreundin ihrer Tochter zu Besuch. Über weite Strecken wirkte die Influencerin müde, zwischendurch war ihr auch die Frustration über den fehlenden Schlaf anzumerken. Ganz verloren hatte sie ihre gute Laune aber nicht: Gegen Ende der Aufnahme huschte ihr kurz ein Lächeln übers Gesicht. Sie hofft: "Vielleicht bin ich ja später noch ein bisschen motivierter."

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Imago Samira Cilingir beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, 2025

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