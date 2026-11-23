Thomas Markle Junior (60) erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen eigenen Vater. Der Halbbruder von Herzogin Meghan (45) zeigt sich sicher, dass sein 82-jähriger Vater Thomas Markle Sr. (82) seine Gedächtnislücken bloß vortäuscht. Im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun unterstellt er ihm, damit einer Strafe in einem laufenden Strafverfahren entgehen zu wollen. Dabei wählt er deutliche Worte und nennt Thomas Sr. einen "Lügner" und einen "Feigling". Rückendeckung bekommt Thomas Junior offenbar von einem 16 Seiten langen psychiatrischen Gutachten, über das das Blatt berichtet. Demnach leidet Meghans Vater nicht an Demenz. Vielmehr übertreibe oder simuliere er seine Erinnerungslücken und sei geistig durchaus in der Lage, sich vor Gericht zu verantworten. Der Hintergrund: Thomas Sr. ist in Florida angeklagt, weil er mutmaßlich Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs besessen haben soll. Er selbst weist sämtliche Vorwürfe zurück.

Verfasst wurde die Expertise von Amie Gerodimos. Die Psychiaterin ist auf Verhaltensneurowissenschaften spezialisiert. Sie stellt bei Thomas Sr. zwar eine "neurokognitive Störung" fest. Eine Demenzerkrankung schließt sie dem Bericht zufolge allerdings ausdrücklich aus. Auch zu seinem Auftreten während der Befragung bezieht die Expertin klar Stellung: "Wenn Herr Markle wiederholt erklärt, dass er den Vorwurf nicht versteht oder sich nicht daran erinnert, simuliert er", zitiert The Sun aus dem Gutachten. Ins Visier der Ermittler war Thomas Sr. bereits im Oktober geraten. Wenig später klickten für ihn in Florida die Handschellen. Im weiteren Verlauf wurden laut dem Bericht auch auf den Philippinen Anschuldigungen wegen vergleichbarer mutmaßlicher Taten gegen ihn laut – der Beschuldigte selbst weist jedoch jegliche Beteiligung von sich. Wie The Sun berichtet, bezeichnet er die Anschuldigungen gegen ihn als "kranke Lügen" und bestreitet sie vollständig.

Thomas Sr. gibt an, es stehe gesundheitlich inzwischen so schlecht um ihn, dass er seine beiden Töchter Samantha Markle (61) und Meghan nicht einmal mehr voneinander unterscheiden könne. Die Einschätzung der Psychiaterin fällt jedoch ganz anders aus: In ihrem Gutachten stuft sie die während der Befragung gezeigten Erinnerungslücken als bloße Täuschung ein. Zuvor war bereits ein unabhängiges forensisch-psychiatrisches Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass er durchaus verhandlungsfähig ist. US-Magistratsrichterin Lindsay Griffin ließ diese Expertise vor einem Bundesgericht in Florida als Beweismittel zu. Demnach kann Thomas Sr. die Vorwürfe gegen ihn und die möglichen Folgen des Verfahrens ausreichend erfassen. Seine Anwältin Mary Claire Wolf legte zunächst keinen Einspruch ein. Sie behielt sich allerdings vor, das Gutachten anzufechten, falls das Verfahren nach Kalifornien verlegt werden sollte. Neben Thomas Junior hat Thomas Sr. noch zwei weitere Kinder, nämlich Samantha und Meghan. Die Schauspielerin ist mit Prinz Harry (42) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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MediaPunch/ ActionPress Herzogin Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

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