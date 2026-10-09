Seit Ehe-Aus: Hat sich Verhältnis der Carpendales verändert?

Annemarie Carpendale (48) und Wayne Carpendale (49) sind seit Anfang 2026 kein Liebespaar mehr. Wie sich ihr Verhältnis seitdem entwickelt hat, verriet die Moderatorin nun bei der About You Opera. Im Promiflash-Interview machte sie deutlich, dass sich zwischen ihr und dem Schauspieler aus ihrer Sicht erstaunlich wenig verändert hat. Auch wenn inzwischen andere Absprachen gelten, hat sich am Umgang miteinander wenig verändert. Besonders ihrem gemeinsamen Sohn zuliebe halten die beiden weiterhin als Familie zusammen. Die Trennung betreffe lediglich ihre Beziehung als Paar, während alles andere bestehen bleibe. So erklären Annemarie und Wayne die neue Situation auch ihrem Kind, wie die Moderatorin berichtete. Ein Bruch oder eine Entfremdung sei zwischen ihnen nicht entstanden. Stattdessen beschreibt sie das Verhältnis als genauso gut wie vor dem Ehe-Aus.

"Ich würde sagen, wir verstehen uns genauso gut. Also im Sinne von: Ja, man hat jetzt eine andere Vereinbarung. Natürlich. Man ist jetzt nicht mehr das Liebespaar", schilderte Annemarie gegenüber Promiflash und ergänzte: "Aber ansonsten, sagen wir es auch immer dem Kleinen, sind wir als Familie nicht getrennt, sondern als Familie sind wir noch zusammen und als Liebespaar getrennt." Auch die ganz normalen Schwankungen im Miteinander gehören weiterhin dazu, wie sie betonte. Kleine "Höhen und Tiefen" habe es schon während der Beziehung gegeben. "Also da hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel dran geändert", fasste Annemarie zusammen. Einen Grund dafür nannte die Moderatorin gleich mit: "Mal abgesehen davon, dass wir es ja auch schon länger wissen." Das Ehe-Aus gaben Wayne und Annemarie erst Monate später öffentlich bekannt.

Bei der About You Opera sprach Promiflash Annemarie auch auf eine mögliche zweite Chance an. Ein Liebes-Comeback wollte sie nicht ausschließen, aber auch nicht versprechen. "Wir lassen alles auf uns zukommen. Aber er hat witzigerweise gerade eben auf dem roten Teppich angerufen", erzählte sie strahlend. Klar wurde dabei vor allem eines: Der Draht zwischen ihr und Wayne ist weiterhin sehr eng. Die beiden standen regelmäßig in Kontakt und lebten zu dem Zeitpunkt sogar noch zusammen. Und es sollte noch vertrauter werden: Für einen Job flogen Annemarie und Wayne erst vor Kurzem gemeinsam nach Singapur. "Also, wir sind natürlich in Kontakt. Ist ja sowieso klar. Wir wohnen ja auch noch zusammen. Und wenn es natürlich irgendwas zum Kleinen zu besprechen gibt oder auch sonst", sagte Annemarie.

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Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale, August 2024

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Imago Annemarie Carpendale bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

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Imago Annemarie Carpendale bei der ABOUT YOU Opera – Fashion Show im Admiralspalast in Berlin am 07.10.2026