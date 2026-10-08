Eigene Kindheit: Darum zeigt Prinz Harry seine Kinder nicht

Prinz Harry (42) achtet spürbar darauf, dass seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) möglichst selten deutlich erkennbar in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Royalexperte Matt Wilkinson erklärte im Podcast "A Right Royal", wie Daily Express US zitiert, dass diese Haltung eng mit seiner eigenen Vergangenheit als geborener Prinz zusammenhänge. Harry sei selbst unter permanenter öffentlicher Beobachtung groß geworden – und reagiere deshalb heute besonders sensibel, wenn es um den Schutz seiner eigenen Kinder gehe. "Soweit ich es verstehe, oder zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wäre es Harry viel lieber, wenn seine Kinder nicht zu sehen wären. Er möchte nicht, dass sie fotografiert werden", so der Experte. Herzogin Meghan (45) gehe mit Einblicken in das Familienleben hingegen offenbar etwas offener um. Während Harry seinen Sohn und seine Tochter möglichst konsequent aus dem Rampenlicht heraushalten wolle, zeige seine Frau gelegentlich ausgewählte Momente mit Archie und Lilibet – wenn auch ohne ihre Gesichter zu zeigen.

Den unterschiedlichen Umgang der beiden Elternteile erklärt der Royalkenner mit ihren verschiedenen Lebenswegen. Meghan sei in Kalifornien unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen als ihr Mann und habe deshalb offenbar nicht den Wunsch, Archie und Lilibet komplett abzuschirmen. "Sie möchte sie nicht verstecken, und das haben wir doch immer häufiger beim Umgang mit Lilibet und Archie gesehen", führte Wilkinson weiter aus. Seit der Rückkehr der Herzogin in die sozialen Medien Anfang 2025 tauchen die beiden Kinder dem Bericht zufolge tatsächlich häufiger auf Bildern auf – vollständig unverhüllte Aufnahmen bleiben jedoch die Ausnahme. Dass Harry sich um die Sicherheit seiner Familie sorgt, hat auch konkrete Gründe: Wie ernst die Sicherheitsfrage für die Familie ist, soll sich nach dem Umzug der Sussexes nach Großbritannien Ende August 2026 gezeigt haben. Wegen einer Bedrohung hätten Archie und Lilibet ihre zunächst besuchte Schule bereits nach zwei Tagen wechseln müssen. Ein Sprecher erklärte gegenüber MumsNet, die Entscheidung sei nach Gesprächen über praktische Aspekte der damaligen Regelung gefallen. Sie dürfe nicht als Kritik an der Schule oder der dortigen Betreuung verstanden werden.

Trotz aller Zurückhaltung gab es seltene ausgewählte Einblicke, zuletzt im Juli 2026. Damals teilte Meghan auf Instagram mehrere Aufnahmen aus dem Familienurlaub in Großbritannien und ließ ihre Follower so an einigen privaten Momenten teilhaben. Auf den Bildern war die vierköpfige Familie unter anderem gemeinsam am Strand zu sehen: Harry tobte mit dem siebenjährigen Archie und der fünfjährigen Lilibet in den Wellen, während seine Frau vom Ufer aus zusah. Ein weiteres Foto zeigte die Herzogin und ihre Tochter Hand in Hand bei einem Spaziergang am Wasser. Genau diese Bilder machen deutlich, wie unterschiedlich das Paar mit dem Thema Öffentlichkeit umgeht: Ausgewählte Momente dürfen die Fans sehen, der Alltag der Kinder und klar erkennbare Fotos bleiben jedoch weitgehend geschützt.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025