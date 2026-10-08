Fotopatzer? Herzogin Meghans Instagram-Post sorgt für Spott

Herzogin Meghan (45) wollte eigentlich nur ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten und auf Neuheiten in ihrem Shop hinweisen – stattdessen erntet sie jetzt Spott im Netz. Auf dem offiziellen Instagram-Account ihrer Lifestylemarke As Ever tauchte jetzt ein Bild auf, das die Herzogin mit Schürze und Kochlöffel an einem Gasherd zeigt. Konzentriert rührt sie dort in einem Topf, alles verbreitet eine gemütliche Stimmung. Nur: Unter dem Topf ist keine einzige Flamme zu sehen, die Regler des Herdes stehen allem Anschein nach auf Aus. Und auch der Topf selbst könnte auf der Aufnahme ziemlich leer sein. Aufmerksame Nutzer entdeckten das Detail innerhalb kürzester Zeit – und schon verbreitete sich das Werbemotiv rasant im Netz. Viele machten sich über die augenscheinlich nur vorgetäuschte Kochszene lustig. Besonders irritiert zeigten sich einige darüber, dass der leicht erkennbare Fotopatzer ausgerechnet über den offiziellen Markenaccount ihrer Lifestylemarke As Ever veröffentlicht wurde.

Zu dem Foto kündigte As Ever auf Social Media an: "Die Saison des Schenkens steht fast vor der Tür, und wir haben ein paar Überraschungen vorbereitet.." Tatsächlich steckt hinter dem Motiv die erste Weihnachtskollektion der Marke. Zum Sortiment gehören unter anderem ein Geschenkkorb mit Kerzen, Marmeladen, Tee und essbaren Blüten sowie Spielkarten und gleich drei verschiedene Schokoladensorten. Erst wenige Tage zuvor hatte Meghan zudem einen Luxusadventskalender präsentiert: Für umgerechnet 132 Euro enthält dieser 24 handgefertigte Pralinen – die Gestaltung soll von ihrem Hauptwohnsitz und dem dazugehörigen Garten im kalifornischen Montecito inspiriert sein. Viele Kommentatoren wunderten sich allerdings weniger über die Preise als über die Tatsache, dass ein so leicht erkennbares Detail ausgerechnet auf dem offiziellen Markenaccount landete. Von der Marke selbst gab es zu dem ausgeschalteten Herd bislang keine Stellungnahme.

Abseits der Aufregung um As Ever könnte Herzogin Meghan noch vor Weihnachten ein persönliches Wiedersehen innerhalb der Königsfamilie bevorstehen. Promireporter Rob Shuter berichtete unter Berufung auf zwei Quellen aus royalen Kreisen, die Sussexes sollen König Charles III. (77) treffen. Wann und wo die Begegnung stattfinden könnte, ist dem Bericht zufolge allerdings noch offen. Weder der Palast noch ein Sprecher der Sussexes bestätigten die Pläne bislang. Der Monarch soll sich demnach vor allem wünschen, bei dieser Gelegenheit auch seine Enkel Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wiederzusehen. Prinz William (44) soll bei dem möglichen Zusammentreffen dagegen nicht dabei sein – eine eigene Aussprache mit seinem Bruder plane er derzeit nicht.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag