Harry und Meghan sollen Charles vor Weihnachten treffen

Zwischen Prinz Harry (42), Herzogin Meghan (45) und König Charles III. (77) könnte es noch in diesem Jahr zu einem Wiedersehen kommen. Wie Promireporter Rob Shuter unter Berufung auf zwei Quellen aus royalen Kreisen in seiner YouTube-Show "Naughty but Nice" berichtet, soll das Paar einen Platz im prall gefüllten Terminkalender des Monarchen ergattert haben – und zwar noch vor Weihnachten 2026. Dem Monarchen liegt dabei ein ganz bestimmter Wunsch am Herzen: Er möchte bei dem geplanten Familientreffen unbedingt seine Enkelkinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder in die Arme schließen. Zeit und Ort für das Zusammentreffen stehen allerdings noch in den Sternen. Klar ist laut dem Bericht nur eines in Bezug auf die Gästeliste: Prinz William (44) wird bei dieser Zusammenkunft nicht mit von der Partie sein. Eine eigene Aussprache mit seinem jüngeren Bruder plane der Thronfolger derzeit nicht. Weder der Palast noch ein Sprecher der Sussexes haben bestätigt, dass das Zusammenkommen tatsächlich über die Bühne geht.

Es wäre laut dem Bericht das erste persönliche Aufeinandertreffen von Charles und dem Paar seit dessen Rückkehr nach Großbritannien vor mehr als einem Monat. Harry und sein Vater sollen seither zwar miteinander telefoniert haben, sich aber nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet sein. "Es wird vor Weihnachten stattfinden. Zwei royale Quellen sagen mir, dass dies ein weiteres Zeichen dafür ist, dass sich die Beziehung der Sussexes zum König langsam weiterentwickelt", erklärte Rob in seinem Format. Der Reporter führte weiter aus: "Er möchte seine Enkel sehen. Also werden sie sich treffen. Ich weiß nicht, wo oder wann dieses Treffen stattfindet, aber mir wurde gesagt, dass es vor Weihnachten sein wird." Vonseiten des Thronfolgers ist unterdessen kein Einlenken in Sicht. Obwohl Harry und seine Berater aktiv den Kontakt zu ihm und Prinzessin Kate (44) gesucht haben sollen, blieben Reaktionen oder eine Terminabsprache bislang aus. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern soll seit Jahren tief zerrüttet sein.

Dabei sah es vor Kurzem noch deutlich besser aus: Vor wenigen Wochen hieß es, dass der Monarch und sein Sohn nach der Rückkehr der Sussexes wieder regelmäßig telefoniert hätten. In den Gesprächen drehte sich alles um Archie und Lilibet, ihren Schulalltag und Pläne für ein Wiedersehen. Ein hitziges Telefonat soll die zaghafte Annäherung zuletzt jedoch wieder torpediert haben. Seither läuft die Kommunikation zwischen Harry und Charles nicht mehr direkt, sondern wieder über einen Zwischenmann. Eine offizielle Bestätigung für das geplante Treffen steht allerdings noch aus. Der Herzog von Sussex und seine Frau leben mit ihren beiden Kindern inzwischen als Privatpersonen und nicht arbeitende Royals. Trotz der familiären Spannungen soll der König weiterhin daran interessiert sein, eine Beziehung zu seinem jüngeren Sohn, seiner Schwiegertochter und den beiden Enkelkindern zu pflegen.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Getty Images Bei einer Gartenparty auf der Isle of Man: König Charles III. im Juli 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern