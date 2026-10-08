"Haltet ihr uns für dumm?": Eklat bei "Die Höhle der Löwen"

Bei Die Höhle der Löwen ist ein Pitch nun gehörig aus dem Ruder gelaufen. Andreas Heine, Anton Ledwon, Dr. Frank Schneider und Waldemar Lewtschenko aus Siblin in Schleswig-Holstein präsentierten ihr Start-up HEIONTEC, mit dem sie Energie aus Umgebungswärme gewinnen wollen. Für 250.000 Euro bot das Gründerquartett den Löwen allerdings gerade einmal 2,5 Prozent seiner Firma an. Für Frank Thelen (50) war das offenbar alles andere als ein überzeugendes Angebot. Neben der geringen Beteiligung störte sich der Investor vor allem daran, dass wichtige technische Angaben zum vorgestellten Energieprototyp fehlten: "Haltet ihr uns für komplett dumm?", wetterte er. Auch Carsten Maschmeyer (67) zeigte sich laut Tag24 fassungslos: "So wenig Prozente hat noch niemals ein Start-up in der 'Höhle der Löwen' geboten."

Dabei hatte der Pitch für Frank bereits wenig vielversprechend begonnen. Eine Wahrsagerin mit Glaskugel eröffnete die Präsentation und prophezeite eine Zukunft, in der Menschen keine Batterien mehr benötigen. Konkrete Zahlen zur Effizienz der Technologie blieben jedoch zunächst aus. Für den Investor ein großes Problem: "Wenn ich erzwingen muss, den Dreisatz eurer Technologie zu erzählen, ist das richtig schwach", kritisierte er laut Tag24. Auch beim Angebot der Gründer nahm Frank kein Blatt vor den Mund und wurde laut: "Wenn du mich ernst nimmst und weißt, was ich in meinem Leben gebaut habe, bietest du mir keine 2,5 Prozent an. Warum sollte ich meine Zeit in 2,5 Prozent investieren?" Am Ende zeigen sich die Löwen nicht verhandlungsbereit und stiegen alle fünf aus. HEIONTEC musste die Gründershow damit ohne Deal verlassen.

In der kommenden Ausgabe dürfte die Stimmung im Studio dagegen deutlich romantischer werden. VOX kündigte für den 12. Oktober um 20:15 Uhr den Pitch von Simon Werner und Susan Schmidt aus Borsdorf an, die gemeinsam ihre Erfindung Ajambow vorstellen. Nach dem geschäftlichen Teil wartet allerdings noch eine ganz andere Überraschung: Simon geht vor den Löwen auf die Knie und macht seiner langjährigen Partnerin einen Heiratsantrag. Susan sagt "Ja", und anschließend besiegelt das frisch verlobte Paar den besonderen Moment mit einem Kuss. Ob die beiden die Löwen nebenbei auch noch von ihrer Geschäftsidee überzeugen können, bleibt abzuwarten.

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ActionPress Frank Thelen beim "Die Höhle der Löwen"-Fotocall in Hamburg 2019

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Getty Images Carsten Maschmeyer, Unternehmer

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RTL "Die Höhle der Löwen"-Investoren, 2026