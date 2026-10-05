Sensation: Bei "Die Höhle der Löwen" kommt es zur Verlobung

In der beliebten Gründershow Die Höhle der Löwen geht es in der Regel um Umsatzzahlen, Firmenanteile und harte Verhandlungen – doch in der sechsten Folge der aktuellen Staffel steht plötzlich die Liebe im Mittelpunkt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats fällt ein Gründer im Studio auf die Knie, um die Frage aller Fragen zu stellen. Für diesen Gänsehautmoment sorgen Simon Werner und Susan Schmidt aus Borsdorf – beide 55 Jahre alt. Wie VOX vorab verriet, präsentiert das Paar den Investoren in Folge sechs (Montag, 12. Oktober um 20.15 Uhr) gemeinsam seine Erfindung Ajambow. Nach dem Pitch schlägt der Start-up-Inhaber allerdings ganz andere Töne an: Statt über Zahlen zu sprechen, wird er persönlich – und macht vor den Löwen einen Heiratsantrag. Nach 33 Jahren Beziehung fragt er seine Partnerin, ob sie seine Frau werden möchte. Susan sagt "Ja" - und die beiden besiegeln ihre Verlobung mit einem romantischen Kuss.

Die Investoren, die für große Emotionen bekannt sind, werden unmittelbar Zeugen dieses besonderen Augenblicks und beglückwünschen das frisch verlobte Paar voller Begeisterung. Schon vor dem Antrag spüren die Löwen, wie vertraut die beiden miteinander umgehen. Vor allem dann, wenn die Stimmung während des Pitches etwas angespannter wird, suchen sie die Nähe zueinander, wie Ralf Dümmel (59) laut VOX bemerkt hat: "Man spürt, dass ihr füreinander brennt. Ich finde das total süß, wenn es ein bisschen härter wird, nehmt ihr euch an die Hand." Simon nutzt diesen Augenblick und leitet seine entscheidende Frage mit einem Rückblick auf die gemeinsame Vergangenheit ein: "Wir sind jetzt 33 Jahre zusammen. Haben viele Projekte gestartet und abgeschlossen, aber ein Projekt habe ich noch nicht fertig." Dann kniet er sich vor seiner Partnerin nieder und stellt die entscheidende Frage: "Susan, willst du meine Frau werden?"

33 Jahre als Paar: In dieser Zeit haben die beiden nicht nur zahlreiche gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht, sondern auch Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden. Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen sie einander unterstützend zur Seite. Nun steht für die beiden der nächste persönliche Schritt in ihrer Beziehung bevor. Für Carsten Maschmeyer (67), der sich in früheren Folgen mit "frechen" Forderungen herumschlagen musste, ist die Verlobung ohnehin wichtiger als jedes Geschäft, das an diesem Tag im Studio zustande kommen könnte. "Das ist der noch bessere Deal und wichtigere für den Rest eures Lebens", sagt der Investor laut Sender. Auch Unternehmerin Judith Williams (55) zeigt sich sichtlich bewegt von dem Moment: "Ich bin total geflasht. Ihr beide seid super sympathisch. Stick together. That's the most important thing in life." (zu Deutsch: Haltet zusammen. Das ist das Wichtigste im Leben.)

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Getty Images Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

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Die Höhle der Löwen, VOX "Die Höhle der Löwen": Gründer Simon Werner macht seiner Susan einen Heiratsantrag.

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Joyn/Marc Rehbeck Ralf Dümmel bei "Die Millionenidee"