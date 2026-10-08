König Charles warnte Prinz William vor seinem größten Fehler

Väterliche Ratschläge gibt es in jeder Familie – auch im Buckingham-Palast. König Charles III. (77) soll Prinz William (44) schon lange vor dessen Start als Vollzeitroyal eindringlich ans Herz gelegt haben, seine Frau und seine Kinder niemals hinter die königlichen Pflichten zu stellen. Das berichtet die Royalbiografin Ingrid Seward in der Sendung "The Royal Observer's Palace Unfiltered". Der Monarch riet seinem ältesten Sohn, sich bewusst Zeit für sein Privatleben zu nehmen, bevor die royalen Verpflichtungen ihn für den Rest seines Lebens einnehmen würden. Laut Ingrid soll Charles seinen Sohn wie folgt gewarnt haben: "Und mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, und stell, du weißt schon, die Pflicht über die Familie." Der König sprach also aus eigener Erfahrung – und offenbar mit einem gehörigen Maß an Selbstkritik im Gepäck.

Und Sohn William? Der hörte offenbar auf diesen Rat. Nach seiner Hochzeit mit Prinzessin Kate (44) im Jahr 2011 blieb er zunächst bei der Royal Air Force und arbeitete von 2015 bis 2017 als Pilot für die East Anglian Air Ambulance, ehe er sich in Vollzeit den royalen Aufgaben widmete. Parallel gründeten die Cambridges, wie sie damals noch hießen, ihre Familie: 2013 kam Prinz George (13) zur Welt, Prinzessin Charlotte (11) folgte 2015 und 2018 kam dann Nesthäkchen Prinz Louis (8). Wie ernst es dem Thronfolger mit der Prioritätenliste ist, zeigte sich 2024. Nachdem Kate Krebs diagnostiziert worden war und sie eine präventive Chemotherapie erhielt, fuhr William seine öffentlichen Termine deutlich zurück. Charles soll ihn darin bestärkt haben, obwohl er selbst an Krebs erkrankt war und deshalb in Behandlung war: "Nimm dir frei, mach dir keine Sorgen, du musst dich um deine Frau kümmern. Das ist das Wichtigste, was du im Moment tun kannst", zitiert Ingrid den König. Im April 2024 kehrte William zurück, Kate beendete ihre Chemotherapie nach eigenen Angaben im September.

Bislang scheint die Rechnung aufzugehen – doch die Biografin sieht zukünftig bereits deutlich mehr Arbeit auf den Thronfolger zukommen. "Solange König Charles und Königin Camilla da sind, werden William und Catherine die Familie an die erste Stelle setzen", erklärte die Expertin in der Sendung. Nach dem Tod seines Vaters werde William jedoch Monarch und müsse sämtliche Aufgaben des Staatsoberhaupts schultern. Erschwerend kommt hinzu, dass der Kreis der arbeitenden Royals in den vergangenen Jahren merklich kleiner geworden ist. Charles und William sind bei den vielen offiziellen und internationalen Verpflichtungen auf Unterstützung angewiesen – die Zahl der helfenden Hände ist überschaubar. Ausgerechnet die Krone könnte es William also erschweren, genau diese Balance zwischen Pflicht und Familie zu halten, zu der ihm sein Vater einst geraten haben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz William im Army Aviation Centre im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Imago Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und König Charles 2020