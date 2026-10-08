Kokain und Überdosen: Kim Alexis über dunkle Modeljahre

Kim Alexis (66) spricht offen über die weniger prestigeträchtigen Seiten ihrer früheren Modelkarriere. In einem Interview mit Page Six erinnert sich das einstige Supermodel an eine New Yorker Mode- und Partyszene, in der Kokain, sexuelle Belästigung und Drogenüberdosen zum Umfeld gehört hätten. Kim, die unter anderem die Cover von Sports Illustrated, Vogue und Cosmopolitan zierte, griff damals selbst zeitweise zu Kokain. Auslöser sei der enorme Druck gewesen, möglichst schlank zu sein. Dem Model gelang es jedoch, die Droge hinter sich zu lassen und sich stattdessen auf Sport zu konzentrieren. "Ich hatte nie das Gefühl, dünn genug zu sein, also nahm ich eine Zeit lang Kokain, kam aber davon los. Stattdessen beschloss ich, Marathons zu laufen, um zu beweisen, dass ich eine Sportlerin bin. Also lief ich acht Marathons", schildert sie im Gespräch.

Eine berühmte Location für den Exzess war auch der New Yorker Nachtclub Studio 54, von dem sich Kim möglichst fernhalten wollte. Letzten Endes haben dann ihre Freunde sie zu einem Besuch überredet. "Die Leute sagten zu mir: 'Komm schon, Kim, wir wollen hin.' Ich sagte: 'Ich will ins Bett.' Und sie sagten: 'Nein, nein, wir brauchen dich, um reinzukommen'", fasste das Model die Situation zusammen. Im Club habe Kim einige Promis gesehen, die nach Überdosen völlig weggetreten gewesen seien. "Es war beängstigend und traurig, weil man sie als etwas anderes gesehen hatte und sie dort taten, was sie eben taten", schilderte sie. Auch drohende sexuelle Übergriffe seien Teil dieses gefährlichen Umfelds gewesen. Kim glaubt, viele Situationen durch ihre entschlossene Haltung abgewehrt zu haben. Ihre Ausstrahlung habe klargemacht: "Wenn du dich mir näherst, werde ich dich schlagen."

Trotz ihrer großen Erfolge konnte die frühere Sportlerin mit der Modewelt wenig anfangen. Sie empfand die Arbeit als anstrengend und verließ die Branche bereits in ihren Zwanzigern. Heute moderiert sie den Podcast "Unexpired", in dem sie die Lebenswege anderer Menschen beleuchtet. Mit inspirierenden Geschichten wolle sie nach eigener Aussage dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen. Und nicht nur Kim hatte schon früh Berührungspunkte mit dem berüchtigten Studio 54: Sarah Jessica Parker (61) hatte vor Kurzem geschildert, dass sie mit gerade mal 14 Jahren als junger Broadwaystar öfter dort zu Besuch war.

Anzeige Anzeige

Instagram / the_kimalexis Kim Alexis, ehemaliges Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Alexis im Jahr 1999

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Jessica Parker, schwanger, bei der Premiere von "Sex and the City" in New York, 16. Juli 2002, im Kleid von Narciso Rodriguez