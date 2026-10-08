Fans sind überzeugt: Bei Joel Mattli und Malika knistert es

Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) standen am vergangenen Wochenende in Kühlungsborn wieder gemeinsam auf der Bühne – zum ersten Mal seit dem großen Let's Dance-Finale. Anschließend teilten die beiden einige Eindrücke ihres Trips auf Instagram und sorgten damit prompt für Spekulationen. Besonders ein Tanzvideo am Strand fällt den Fans ins Auge: Der Sportler und die Profitänzerin wirbeln in herbstlich abgestimmten Outfits über den Sand, was für einige Follower verdächtig nach Partnerlook aussieht. Dazu kommt die vertraute und ausgelassene Art, mit der die beiden miteinander umgehen. In den Kommentaren wird deshalb erneut über eine besondere Nähe zwischen Joel und Malika geschwärmt.

Unter den gemeinsamen Aufnahmen häufen sich die Reaktionen. "Das wird mega! Bei so viel Leidenschaft werdet ihr das Parkett sowas von rocken, egal, was für ein Tanz", jubelt ein Fan auf Instagram. Auch der abgestimmte Strandlook blieb nicht unbemerkt: "Auch noch Partnerlook – wie verliebt kann man sein und süß sein vor allem?", fragt ein Follower. Ein anderer wird noch deutlicher: "Könnt ihr nicht einfach ein Paar sein? Sehr viele würden sich für euch freuen." Besonders überschwänglich fällt dieser Kommentar aus: "Wenn der liebe Gott ein Paar 'gemalt hat', dann seid ihr das. Schön, schöner, am schönsten!" Eine romantische Beziehung zwischen dem Sportler und der Tänzerin ist bislang übrigens nicht bestätigt – die romantischen Deutungen stammen ausschließlich aus den Reihen der Follower.

Neben den Tanzschritten am Meer gab es für die Community noch einen zweiten Schnappschuss zu sehen – und der fällt deutlich weniger glamourös aus. In Bademänteln machten sich die beiden gemeinsam auf den Weg zum Wasser, obwohl ihnen eigentlich nur wenig Zeit blieb. "Sorry für unsere Looks … Aber ich wollte unbedingt noch ins Meer, und wir hatten nicht so viel Zeit. Danke für die Begleitung, Malika Dzumaev", schrieb Joel dazu auf Instagram. Der Abstecher nach Kühlungsborn war für das Duo zugleich der erste gemeinsame Auftritt seit dem Finale. Lange müssen die Fans auf weitere gemeinsame Tanzmomente allerdings nicht warten: Am 4. November 2026 startet die "Let's Dance Tour 2026".

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Getty Images Joel Mattli und Malika Dzumaev beim Deutschen Fernsehpreis 2026 im Confex-Center in Köln, September 2026

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Instagram / joelmattli Joel Mattli und Malika Dzumaev, Oktober 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli im "Let's Dance"-Finale 2026

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