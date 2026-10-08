Mike reagiert auf Statement von Kim Virginias Ex-Manager

Mike Heiter (34) hat sich eingeschaltet: Auf Instagram äußerte sich der Realitystar jetzt zu einem rund 30-minütigen Statement, das das ehemalige Management von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) veröffentlicht hatte. Von Mallorca aus meldete er sich bei seinen Followern, nachdem er sich die Ausführungen in Ruhe angesehen hatte. Dabei erklärte er, in den erhobenen Vorwürfen einen ganz persönlichen Bezug erkannt zu haben. Nach seiner Darstellung bestätigen die Aussagen das, was er und seine Partnerin Leyla schon länger vermutet hätten. Kim soll Leyla demnach sehr genau im Blick gehabt haben und sich unter anderem dafür interessiert haben, wie viel diese mit bestimmten Projekten verdient. Ein Satz fasst Mikes Haltung zu den neuen Behauptungen ganz gut zusammen: "Die Wahrheit kommt immer raus. Immer früher oder später", erklärte er in seiner Instagram-Story.

In seinem Video griff Mike mehrere Punkte aus dem Statement des Ex-Managements auf. Unter anderem ging es um den Vorwurf, es seien Fake-Follower gekauft worden, um Leyla beruflich zu schaden. Unabhängig bestätigt sind diese Behauptungen nicht. Mike warf Kim außerdem vor, sich immer wieder mit Leyla verglichen und versucht zu haben, deren Einnahmen nachzuvollziehen. Ein solches Vorgehen hält er für böswillig, schließlich könne damit die berufliche Existenz eines Menschen aufs Spiel gesetzt werden. Auch öffentliche Darstellungen rund um Kims angebliche Hochzeit sowie ihre frühere Schwangerschafts- und Abtreibungsgeschichte sprach er an. Besonders beim sensiblen Thema Schwangerschaft wurde der Realitystar deutlich und übte scharfe Kritik. "Das Thema ist einfach maximal sensibel und dass man dann so unsensibel damit umgeht, ist schon grob fahrlässig", sagte Mike. Seinen Followern legte er ans Herz, sich das vollständige Statement des Ex-Managements selbst anzusehen, und kündigte an, dass sich auch Leyla noch dazu äußern werde.

Am entschiedensten widersprach Mike allerdings einer Behauptung, die schon länger im Raum steht: Kim sei von ihm schwanger gewesen und habe das Kind abgetrieben. Davon will er nichts wissen. "Es ist physikalisch unmöglich, dass sie von mir schwanger gewesen ist", betonte er auf Instagram. Auch eine frühere Beziehung mit der Realitybekanntheit schloss er kategorisch aus: "Ich war nie mit ihr zusammen. Ich hab mich privat nie, auch nicht einmal, niemals mit ihr getroffen." Nach seiner Darstellung bestand zwischen ihm und Kim ausschließlich schriftlicher Kontakt. Zu einem persönlichen Treffen sei es zu keinem Zeitpunkt gekommen. Lange habe er zu all dem bewusst geschwiegen, weil er die Erzählungen schlicht für unwahr gehalten habe. Durch die aktuellen Schilderungen des ehemaligen Managements sehe er nun jedoch einen Anlass, seine Version der Ereignisse öffentlich festzuhalten.

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter bei der Eröffnung des neuen Penny-Markts Leylaland in Frankfurt am Main, 30. Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin