B-Körbchen? Anna-Maria Ferchichi erwägt Brustverkleinerung

Anna-Maria Ferchichi (44) spielt derzeit mit dem Gedanken an eine deutliche Typveränderung. Bei der achtfachen Mutter steht ein Wechsel ihrer Brustimplantate an – und erstmals überlegt sie, ihre Oberweite dabei deutlich zu verkleinern. Statt Doppel-D könnte es künftig ein kleines B-Körbchen sein. Auf Instagram zeigte sie ein KI-generiertes Bild, das veranschaulicht, wie ihre Silhouette mit einer wesentlich kleineren Brust aussehen könnte. "Jetzt steht mein Implantatwechsel an und zum ersten Mal spiele ich wirklich mit dem Gedanken, deutlich kleiner zu gehen. Auf dem zweiten Bild seht ihr mich deshalb mal mit einem kleinen B-Körbchen", schrieb sie dazu. Der mögliche neue Look gefällt ihr durchaus: "Ich finde diese Silhouette an mir wunderschön." Trotzdem ist sich Anna-Maria noch nicht sicher, ob sie diesen Schritt gehen möchte. "Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob ich mich nach so vielen Jahren mit einem komplett anderen Körpergefühl wirklich wohlfühlen würde", erklärte die Influencerin.

Ihre aktuellen Implantate trägt Anna-Maria nach eigenen Angaben bereits seit 14 Jahren. Weil sie ansonsten eher schmal und zierlich gebaut sei, erscheine ihre Brust an ihr noch größer, erklärte sie ihren Followern. Schon als junge Frau ließ sie den ersten Eingriff vornehmen: "Nach Montys Geburt habe ich mir mit 21 Jahren das erste Mal die Brüste vergrößern lassen. Das heißt, ich kenne meinen Körper jetzt seit über 20 Jahren eigentlich nur mit einer sehr üppigen, großen Brust." Weiter erklärt sie: "Deshalb ist es für mich gerade wirklich ein Abwägen: Nutze ich den ohnehin anstehenden Wechsel für eine große Veränderung oder bleibe ich einfach bei der Größe, die seit so vielen Jahren zu meinem Körper und mir gehört? Genau mit diesem Gedanken spiele ich gerade", so die Ehefrau von Bushido (48).

Mit dem Thema Implantatwechsel setzt sich Anna-Maria bereits seit längerer Zeit auseinander. Schon im Mai 2025 hatten ihr mehrere Ärzte und Spezialisten vorsorglich empfohlen, die damals über zehn Jahre alten Implantate austauschen zu lassen. Nachdem ein weiterer Experte den Eingriff hingegen als nicht zwingend notwendig eingestuft hatte, entschied sie sich zunächst dagegen. Die unterschiedlichen Einschätzungen kritisierte sie damals öffentlich und erklärte, sie fühle sich als Patientin den verschiedenen Meinungen der Mediziner ausgeliefert. Eine andere Veränderung hat die Achtfachmama derweil bereits gewagt: Vor rund vier Wochen verabschiedete sie sich von ihrer langen, dunklen Mähne und präsentierte sich mit einem blonden Bob. An den neuen Schnitt musste sie sich zunächst selbst gewöhnen, war mit dem Ergebnis letztlich aber glücklich. Auch ihr Umfeld zeigte sich begeistert – Bushido gefiel der neue Look ausgesprochen gut, und auch die acht Kinder reagierten positiv auf die Verwandlung.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi bearbeitet mit B-Körbchen

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem neuen Bob, August 2026

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