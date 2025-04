So wild feierte Sarah Jessica Parker schon mit 14 Jahren

Sarah Jessica Parker (60), bekannt für ihre Rolle als Carrie Bradshaw in "Sex and the City", hat über eine besonders wilde Phase ihrer Jugend gesprochen. Bereits mit 14 Jahren war die Schauspielerin, damals ein Broadway-Star in "Annie", Stammgast im legendären New Yorker Club Studio 54. "Wir waren regelmäßig dort, was absolut keinen Sinn ergibt", erinnerte sich Sarah in einem Interview mit Vulture. Im Jahr 1978 verkörperte sie das Waisenkind July und war die Zweitbesetzung von Annie, bevor sie von 1979 bis 1980 die Hauptrolle im Alvin Theatre spielte. Durch den Erfolg erhielt sie freien Zugang zu einem der exklusivsten Treffpunkte der Stadt, wo sie zwischen Stars wie Bianca Jagger (79), Michael Jackson (✝50) und Andy Warhol (✝58) feierte.

Doch die Schauspielerin betonte, dass die Cast-Mitglieder von "Annie" trotz ihres frühen Ruhms auch normale Teenager waren. Abseits der glitzernden Welt des Nachtlebens führte Sarah laut eigenen Aussagen ein recht gewöhnliches Leben. Neben den wilden Nächten im Studio 54 fand sie Freude an kleinen Dingen: Für nur umgerechnet vier Euro gönnte sie sich nach der Schule ein Stück Pizza mit Getränk und hatte noch genug Kleingeld für den Spielautomaten. An diesem habe sie sich den Spitznamen "Pinball Parker" verdient.

Auch wenn Sarah Jessica Parker heute vor allem für ihre Rolle als Carrie Bradshaw in "Sex and the City" bekannt ist, blickt sie mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Überraschung auf ihre frühen Jahre zurück. Seit 1997 ist die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (63) verheiratet, und gemeinsam ziehen sie drei Kinder groß. Während sie in der schillernden Metropole New York lebt und an der dritten Staffel ihrer Serie "And Just Like That" arbeitet, schätzt sie nach wie vor Bodenständigkeit und Familienglück. Erst kürzlich feierte sie ihren 60. Geburtstag. In ihrer Biografie zeigt sich eine perfekte Mischung aus Glamour und Normalität, die sie schon in jungen Jahren meisterte.

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Fashion Week in Mailand

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick beim Jubiläum von Saturday Night Live

