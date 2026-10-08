Kontrolle: Ist Nikola Grey etwa vertraglich an Kim gebunden?

Steht Nikola Grey (30) womöglich finanziell in der Schuld seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (31)? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich nun der ehemalige Manager der Realitybekanntheit in einem Video auf Mebasabrechnung.de. Dort geht es um die Vermutung, ein Vertrag könnte den Realitystar dazu verpflichten, an Kims Seite zu bleiben oder bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Ein Schriftstück, das Nikola kontrolliert, ihn zum Mitmachen zwingt oder ihm Schweigen auferlegt, habe er nach eigener Aussage allerdings nie zu Gesicht bekommen. Was ihm jedoch vorliege, sei der Entwurf eines Vertrags über eine beträchtliche Geldsumme. Diese soll Kim ihrem Mann als eine Art Starthilfe überlassen haben. Zusätzlich könne laut dem Ex-Manager auch Nikolas Immobilie als Sicherheit ins Spiel kommen. Eine finanzielle Absicherung an sich hält er dabei für durchaus nachvollziehbar, sieht in einer solchen Vereinbarung für Nikola aber gleichzeitig ein mögliches Druckmittel, die Ehe – oder ihre Vereinbarung – besser nicht zu verlassen.

Kim soll im Livestream von Promi Big Brother erklärt haben, Nikola mit 400.000 bis 500.000 Euro unterstützt zu haben. Bestätigen könne ihr früherer Manager diese Größenordnung nicht. Der Vertragsentwurf, der ihm nach eigener Darstellung vorliegt, betreffe lediglich ungefähr die Hälfte der öffentlich genannten Summe. Ob das Ehepaar das Dokument am Ende tatsächlich unterschrieben hat, könne er nicht sagen. Aus einem Chat gehe seiner Darstellung nach aber hervor, dass er die Vereinbarung aufsetzen sollte, damit Kim ihr Geld zurückerhält, sollte Nikola sie eines Tages verlassen. Seine Einordnung dazu: "Allerdings, wenn ich so ein bisschen näher drüber nachdenke und wenn wir alle mal eins und eins zusammenrechnen – wenn ich Nikola wäre und so sein würde wie Nikola, wäre das schon ein Druckmittel, dass ich dann doch bleibe", erklärte er auf Mebasabrechnung.de.

Dass es zwischen Kim und Nikola offenbar auch zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein soll, schildert der Ex-Manager anhand einer gemeinsamen Content-Reise. Während dieser sei ein Streit zwischen den Eheleuten eskaliert. Derartige Situationen habe er nach eigener Aussage bereits mehrfach miterlebt. Bei besagter Reise hätten demnach alle Beteiligten eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet – mit Ausnahme von ihm selbst. Mitten in der Auseinandersetzung soll Nikola dann angekündigt haben: "Soll ich mal auspacken? Soll ich allen erzählen, was passiert ist? Soll ich allen mal die Wahrheit erzählen?" Was genau sich hinter dieser angeblichen Wahrheit verbirgt, bleibt vorerst offen. Kims früherer Manager erklärte in dem Video, dass er dazu keine Angaben machen könne.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025