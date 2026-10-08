Nikola Greys Face-Tattoo ließ seine Oma bitterlich weinen

Nikola Grey (30) gewährt in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother persönliche Einblicke in sein Leben – und sorgt mit einer emotionalen Tattoo-Geschichte für Aufsehen. Im Gespräch mit seinem Mitbewohner Christian Lell (42) erinnert sich der Realitystar daran, wie seine Großmutter sein auffälliges Gesichtstattoo zum ersten Mal sah. Der Anblick ging der Seniorin offenbar so nahe, dass sie in Tränen ausbrach. Sogar mit den Händen soll sie über sein Gesicht gerieben haben, um die Tätowierung vermeintlich wieder wegzuwischen. Das Motiv im Gesicht ist dabei nur ein kleiner Teil seiner umfangreichen Körperkunst: Mittlerweile bedecken die Tattoos nahezu seinen gesamten Körper. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg – über rund zehn Jahre ließ sich der Realitystar immer weiter tätowieren. Einen Schlussstrich hat er bis heute nicht gezogen.

Im 24/7-Livestream von Joyn verrät Nikola außerdem, dass zwischen seinem Entschluss für die großflächigen Motive und dem tatsächlichen Start rund ein Jahr lag. Vor allem die hohen Kosten hielten ihn zunächst davon ab. "Ich musste viel arbeiten, um das zu bezahlen, denn Tattoos sind nicht günstig", erklärt er. Nach und nach kamen immer weitere Motive hinzu. "Ich habe das Stück für Stück gemacht", erzählt das Model und ergänzt: "Ein bisschen da, ein bisschen da, dann ein bisschen da ..." Auf Christians Frage, ob auch sein Rücken tätowiert sei, antwortet Nikola unmissverständlich: "Ja, wirklich alles. Der Ar*** auch, einfach alles." Nur eine Stelle blieb bislang verschont – sein Intimbereich. Auch dort habe er eigentlich ein Tattoo geplant, scherzt er, doch seine Ehefrau Kim Virginia Grey (31) habe etwas dagegen gehabt. Kürzlich veröffentlichte der Realitystar ein Vorher-Nachher-Video auf TikTok.

Sein stark tätowierter Look führt nach eigener Aussage immer wieder dazu, dass andere sich vorschnell ein Urteil über ihn bilden. Besonders im Netz bekommt der Social-Media-Star regelmäßig beleidigende Kommentare ab. "Viele machen sich schon ein Bild, bevor sie mich kennenlernen", berichtet er im Joyn-Livestream. Für Nikola sollte das äußere Erscheinungsbild jedoch keine Rolle spielen: "Egal ob Tattoos, Piercings oder rote Haare: Du musst den Menschen erst einmal kennenlernen, bevor du dir eine Meinung bildest." Früher habe er sich lange Gedanken darüber gemacht, wie andere ihn wahrnehmen. Inzwischen geht er mit solchen Reaktionen deutlich gelassener um. "Wenn du zufrieden mit dir selbst bist, ist dir egal, was die anderen von dir denken", stellt er klar.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

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nikola_glumac Realitystar Nikola Grey vor seiner optischen Verwandlung