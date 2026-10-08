Offiziell: "Bridgerton"-Spin-off über Lady Violet kommt

Geneigte Leserschaft! Es gibt Neuigkeiten aus der Welt der Bridgerton-Familie, denn die Fans der Regency-Welt bekommen Nachschub: Netflix hat eine neue Miniserie rund um die junge Lady Violet und Viscount Edmund Bridgerton angekündigt. Einen Titel gibt es bislang nicht, dafür aber ein klares Thema. Das Prequel widmet sich dem frühen Leben der späteren Familienmatriarchin und vor allem der Frage, wie aus Violet und Edmund einst das große Liebespaar wurde. Wer die Hauptserie kennt, weiß, worauf das Ganze hinausläuft: Aus dieser Romanze gingen später die acht Bridgerton-Geschwister Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth hervor – ein durchaus beachtliches Ergebnis. Produziert wird die Miniserie von Netflix und Shondaland. Gedulden müssen sich die Zuschauer allerdings noch bei den weiteren Einzelheiten: Wer Violet und Edmund in jungen Jahren verkörpert, wann die Dreharbeiten beginnen und zu welchem Zeitpunkt die Folgen erscheinen könnten, ist bislang nicht bekannt.

Für die kreative Leitung stehen bereits mehrere bekannte Namen fest. Shonda Rhimes (56) und Nicholas Nardini schreiben die Miniserie gemeinsam und fungieren zugleich als Showrunner sowie ausführende Produzenten. Tom Verica (62), der schon an "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" beteiligt war, übernimmt die Regie und produziert das neue Prequel ebenfalls. Auch Betsy Beers gehört zum Produktionsteam. Als mögliche Grundlage für die Handlung bietet sich Julia Quinns Kurznovelle "Violet in Bloom" an, die sich mit Violet und ihrer Beziehung zu Edmund beschäftigt. Das neue Projekt ist nach "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" aus dem Jahr 2023 die zweite Vorgeschichte im "Bridgerton"-Universum. Seit dem Erfolg der Königinnen-Serie war immer wieder über weitere Prequels zu bekannten Figuren gesprochen worden. Nach längerer Entwicklungszeit bekam das Projekt um Violet nun grünes Licht.

In der Hauptserie wird die ältere, inzwischen verwitwete Violet Bridgerton von Ruth Gemmell verkörpert. Als Mutter der acht Geschwister begleitet sie ihren Nachwuchs durch sämtliche Verwicklungen des Heiratsmarktes, während ihre eigene Ehe mit Edmund bislang vor allem Teil ihrer Erinnerungen ist. Parallel geht es auch in der Gegenwart des Serienuniversums weiter: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel laufen derzeit in London. Im Mittelpunkt steht dabei die zurückhaltende Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (31), und ihre zweite Chance auf die große Liebe mit Michaela Stirling, dargestellt von Masali Baduza (30). Auch eine sechste Staffel ist bereits bestätigt. Für deren Handlung hat das Autorenteam ebenfalls schon Vorbereitungen getroffen – dann soll Eloise Bridgerton, dargestellt von Claudia Jessie (36), in den Fokus rücken. In Julia Quinns Roman "In Liebe, Ihre Eloise" (To Sir Phillip, With Love) entwickelt die Romanfigur Gefühle für den verwitweten Sir Phillip Crane.

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Liam Daniel/Netflix Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton"

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Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

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LIAM DANIEL / NETFLIX Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton", Staffel 1