Promi-BB-Bewohner trauen Kim und Nikola nicht über den Weg

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) sind bei Promi Big Brother gemeinsam eingezogen – und haben sich damit offenbar schnell zum Hauptgesprächsthema im TV-Haus gemacht. Wie die Pressemitteilung zur Donnerstagsfolge verrät, begegnen auch in der heute anstehenden Folge mehrere Mitbewohner dem Ehepaar mit deutlicher Skepsis. Zunächst kommt das Thema im Badezimmer auf: Beim Schminken tauschen sich Georgina Stumpf, Tessa Bergmeier (37), Francesca Morgese und Nadja Benaissa (44) über frühere Schlagzeilen rund um die beiden Realitystars aus. Besonders Kims Schwangerschaftshistorie wird akribisch seziert. "Natürlich sind Kim und Nikola ein Thema. Vor allem diese Skandale, was man über die gehört hat", stichelt Georgina munter drauflos und auch Tessa kramt tief in der Klatschkiste: "Es gab ja dann auch die Gerüchte, dass sie am Flughafen mit dem Babybauch Probleme hatte, dass sie einen Fake-Babybauch umgebunden hatte." Nadja mahnt die Runde daraufhin allerdings zur Zurückhaltung. Immerhin seien alle kursierenden Behauptungen nicht belegt und im schlimmsten Fall werde hier eine Frau, die Furchtbares erlebt hat, der Lüge bezichtigt.

Damit ist das pikante Thema aber noch lange nicht vom Tisch. Später sitzt Francesca mit Redo und Maurice im Wohnzimmer des Luxusbereichs zusammen – und bringt die beiden erneut aufs Tapet. Diesmal geht es um das angebliche Geschäftsmodell des Ehepaars: Laut Francesca haben Kim und Nikola eine Firma gegründet, die andere Menschen beim Auswandern unterstützt. Redo äußert daraufhin Zweifel, dass sich damit überhaupt viel Geld verdienen lasse. Maurice übernimmt in dieser Runde wiederum die Rolle des Mahners und warnt davor, ungeprüfte Annahmen einfach zu übernehmen. "Du weißt nicht, ob alles stimmt. Immer mit Vorsicht genießen", betont er. Überzeugen lässt sich Francesca davon jedoch nicht. Das ehemalige OnlyFans-Model bleibt bei ihrer Einschätzung und beruft sich dabei vor allem auf ihren Instinkt: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nicht stimmt."

Ein weiterer Punkt, der die Runde umtreibt, ist die kürzlich bekannt gewordene Trennung des Paares von seinem Management. Francesca behauptet, die Agentur zu kennen und noch mehr zu wissen – ausplaudern will sie im Container allerdings nichts. "Ich kenne das Management. Ich habe ein paar Infos, aber ich droppe die mal nicht", erklärt sie. Maurice wundert sich indes darüber, dass ein Management ein Mandat überhaupt freiwillig beendet. Francesca wittert einen entsprechend schwerwiegenden Anlass hinter dem Bruch – bestätigt ist das allerdings nicht. Trotz all ihrer Zweifel will die Influencerin Kim und Nikola letztlich danach beurteilen, wie die beiden sich nun ihr gegenüber im Container verhalten. "Solange sie lieb zu mir und gut sind, juckt mich gar nicht, was sie privat machen. Ob das nun erfunden war oder nicht", erklärt sie.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf