Promihof: Welcher Star brachte Christian Lell auf die Palme?

Bei Der Promihof kommen zahlreiche Realitystars auf engstem Raum zusammen – mittendrin ist auch Christian Lell (42). Der ehemalige Fußballprofi gehört zum Cast der neuen Staffel und sprach beim RTLZWEI-Wiesntisch vorab mit Promiflash über seine Erfahrungen während der Dreharbeiten. Auf die Frage, welcher seiner Mitstreiter ihn dabei am meisten auf die Palme gebracht habe, fiel seine Antwort überraschend aus: offenbar niemand. Selbst Provokationen und Sticheleien konnten den Sportler nach eigener Aussage nicht aus der Ruhe bringen. Für Christian war die Teilnahme sogar eine Art persönlicher Test. In den vergangenen drei Jahren habe er sich stark weiterentwickelt – auf dem Hof wollte er herausfinden, ob seine neu gewonnene Gelassenheit inzwischen tatsächlich fest zu seiner Persönlichkeit gehört. Die Dreharbeiten waren für ihn damit nicht nur ein TV-Abenteuer, sondern zugleich eine Gelegenheit, sich selbst auf die Probe zu stellen.

"Nein, ich stehe wirklich darüber. Ich habe eine Persönlichkeitsentwicklung durchschritten, die letzten drei Jahre", erklärte Christian im Promiflash-Interview. Weiter betonte er: "Für mich war es ein schöner Test, zu verstehen und auch zu fühlen, ob das in meine DNA übergegangen ist. Ich habe mich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn es der eine oder andere sich gewünscht hätte. Das kann ich schon mal verraten. Da wurde schon provoziert. Aber da sind sie bei mir gegen verschlossene Türen gelaufen." Dass es auf dem Hof deshalb insgesamt harmonisch zuging, bedeutet das allerdings nicht. Laut dem früheren Profisportler habe es während der Dreharbeiten "extrem gerappelt". Für ihn selbst war Der Promihof das erste Projekt dieser Art – und Christian ist sich sicher, dass die Staffel "in den Geschichtsbüchern stehen" werde.

Auch auf die Frage nach seiner wichtigsten Bezugsperson während der Dreharbeiten hatte Christian eine ungewöhnliche Antwort: Er nannte zunächst sich selbst. Diese Einstellung führt der ehemalige Fußballer auf seine Depression und die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre zurück. "Ich selber in erster Linie, weil wenn ich eins gelernt habe aus meiner Depression in den letzten drei Jahren: Du bist nie alleine. Du hast immer dich selber", erklärte er gegenüber Promiflash. Das dadurch gewonnene Vertrauen in sich selbst habe ihm auch während der Dreharbeiten geholfen. Während der Dreharbeiten setzte Christian nach eigener Aussage vor allem auf seine eigene innere Stabilität – und ließ sich selbst in angespannten Situationen nicht aus der Ruhe bringen.

Anzeige Anzeige

Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026

Anzeige Anzeige

Imago Christian Lell auf der Wiesn 2018 in der Käfer-Schänke in München

Anzeige Anzeige

Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf