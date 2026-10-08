Sie war Florian Silbereisens große Liebe vor Helene Fischer

Bevor Florian Silbereisen (45) mit Helene Fischer (42) eines der bekanntesten Paare der Schlagerszene bildete, schlug sein Herz für eine andere Frau: Michaela Strobl. Wie Schlager.de berichtet, waren die beiden von 2003 bis 2006 ein Paar. Michaela war dabei keine Unbekannte in der Branche, denn sie ist die Schwägerin von Schlagerstar Andy Borg (65). An Florians Seite erlebte sie hautnah mit, wie sich der damals noch junge Musiker zum gefragten Showmaster entwickelte. Doch mit seinem wachsenden Erfolg stieg auch das öffentliche Interesse an dem Paar – und damit der Druck auf die junge Beziehung.

Einen entscheidenden Karriereschritt machte Florian bereits 2004. Mit gerade einmal 22 Jahren übernahm er laut Schlager.de die Moderation der beliebten Sendungsreihe "Feste der Volksmusik" von Carmen Nebel (70). Der Niederbayer rückte damit schlagartig ins Rampenlicht und wurde einem Millionenpublikum bekannt. Während seine Karriere immer weiter an Fahrt aufnahm, stand auch seine Beziehung zu Michaela zunehmend unter Beobachtung. Für das junge Paar wurde es offenbar immer schwieriger, sein gemeinsames Leben abseits der Öffentlichkeit zu führen. Nach insgesamt drei gemeinsamen Jahren war die Beziehung schließlich vorbei. 2006 gingen Florian und Michaela getrennte Wege.

Böses Blut scheint zwischen den beiden dennoch nie aufgekommen zu sein. Gegenüber Bunte erklärte der Moderator später: "Wir haben uns immer noch lieb, aber wir konnten es einfach nicht mehr ertragen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben – auch wenn die heile Volksmusikszene das gern gesehen hätte." Michaela soll 2014 geheiratet haben, während Florian bereits 2008 eine neue Liebe fand: die Schlagersängerin Helene Fischer. Zehn Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, ehe sie 2018 ihre Trennung bekannt gaben. Doch auch hier blieb man sich wohlgesonnen: Florian und Helene verbindet bis heute eine enge Freundschaft.

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Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen, Schlagerstars

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Imago Michaela Strobl und Florian Silbereisen, 2006

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Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer, 2009